Scholz: Putin darf mit diesem Krieg nicht davonkommen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bei seinem Auftritt auf dem Katholikentag in Stuttgart betont, dass Deutschland zur Unterstützung der Ukraine verpflichtet sei. "Wir haben uns entschieden, dem Opfer dieses Angriffskriegs beizuspringen", erklärte der Kanzler im Rahmen einer Podiumsdiskussion. Putin dürfe mit seinem "zynischen, menschenverachtenden Krieg" nicht durchkommen.

Der Krieg richte sich nicht allein gegen die Ukraine, sondern allgemein gegen "Werte und Überzeugungen, die uns als Gemeinschaft in Europa prägen und ausmachen: Demokratie, Freiheit und Menschenwürde". Putin wolle nach zwei verheerenden Weltkriegen wieder zum Recht des Stärkeren zurückkehren. Das dürfe auf keinen Fall zugelassen werden.

Schulze kündigt Hilfe beim Wiederaufbau an

Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) ist unterdessen nach Kiew gereist, um der ukrainischen Regierung Unterstützung beim Wiederaufbau des Landes anzubieten. "Die Ukrainerinnen und Ukrainer brauchen Strom, Trinkwasser und ein Dach über dem Kopf. Kinder und Jugendliche sollen trotz Krieg weiter in die Schule gehen können, lokale Betriebe durch die Wirtschaftskrise kommen", erklärte Schulze in Kiew. Nun gehe es darum, mit ukrainischen Regierungsvertretern zu klären, wie die deutsche Unterstützung ausgebaut werden könne.

Arbeiter reparieren eine bei einem Luftangriff zerstörte Stromleitung nahe Borodjanka

Das Bundesentwicklungsministerium hatte vor einigen Wochen ein Sofortprogramm für die Ukraine aufgelegt, das inzwischen einen Umfang von rund 185 Millionen Euro hat. Darüber sollen unter anderem Unterkünfte für Binnenvertriebene finanziert und medizinische Güter bereitgestellt werden. Ferner sind Gelder für den ukrainischen Katastrophenschutz und die Trinkwasser- und Stromversorgung vorgesehen.

Russland verstärkt seine Offensive im Osten

Die ukrainische Armee steht im äußersten Osten ihrer Front nach wie vor stark unter Druck. Russische Truppen beschossen weiter die Großstadt Sjewjerodonezk im Gebiet Luhansk, wie der ukrainische Generalstab mitteilte. Moskaus Truppen versuchten durch Beschuss auf Brücken die Beweglichkeit der ukrainischen Armee einzuschränken.

Die Großstädte Sjewjerodonezk und Lyssytschansk sind derzeit die äußersten ukrainischen Vorposten im Osten. Sollten sie fallen, würde fast die gesamte Donbass-Provinz Luhansk unter russischer Kontrolle stehen. In der besonders schwer umkämpften Stadt Sjewjerodonezk sollen seit Kriegsbeginn durch russische Angriffe mindestens 1500 Menschen getötet worden sein. Darunter seien sowohl Soldaten als auch Zivilisten, sagte der Chef der lokalen Militärverwaltung, Oleksandr Stryuk. Die meisten Wohngebäude seien zerstört. Etwa 12.000 bis 13.000 der einst über 100.000 Einwohner seien noch in der Stadt.

Video ansehen 03:39 Gouverneur von Luhansk schließt Kapitulation aus

Mehr als drei Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs zählt die Großstadt Sjewjerodonezk zu den letzten Teilen von Luhansk, die noch von der ukrainischen Armee kontrolliert werden. Kämpfe gibt es nach ukrainischen Angaben aber auch schon im Rückraum der Stadt. Damit drohen ukrainische Einheiten abgeriegelt zu werden. Zudem beobachtet die Ukraine nach Militärangaben, dass Russland in seinen Grenzgebieten Belgorod und Woronesch Truppen neu formiert. Somit seien weitere Angriffe auf die ukrainischen Gebiete Charkiw und Luhansk zu befürchten.

Bei ihrem Feldzug im Süden der Ukraine muss die russische Armee nach Angaben britischer Regierungsexperten auf veraltetes Gerät zurückgreifen. Moskau habe wahrscheinlich in den vergangenen Tagen 50 Jahre alte T-62-Panzer aus Lagerbeständen geholt und in den Einsatzbereich des südlichen Streitkraftverbands gebracht, hieß es dem regelmäßig erscheinenden Kriegsbulletin des Verteidigungsministeriums in London.

Die T-62-Panzer würden mit großer Wahrscheinlichkeit zu einem leichten Ziel von ukrainischen Panzerabwehrwaffen werden, heißt es weiter. Ihre Anwesenheit auf dem Schlachtfeld werfe ein Schlaglicht auf Russlands an Mangel an modernem, einsatzbereitem Gerät.

Ukrainische Soldaten an der Front im Donbass

Selenskyj spricht erneut von "Völkermord"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj befürchtet angesichts der massiven russischen Angriffe im Osten einen weitgehend entvölkerten Donbass. "Die laufende Offensive der Besatzer könnte die Region menschenleer machen", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Die Städte würden zerstört, die Menschen getötet oder verschleppt. Dies sei eine "offensichtliche Politik des Völkermords".

Wie bereits mehrfach zuvor beschwor Selenskyi dabei die territoriale Integrität seines Landes: "Die Ukraine wird immer ein unabhängiger Staat sein und nicht zerbrechen." Die Frage sei, welchen Preis die Ukraine für ihre Freiheit zahlen müsse - und welchen Preis Russland für den sinnlosen Krieg.

Forderung nach weiteren Sanktionen

Der ukrainische Präsident kritisierte in der Ansprache auch erneut die Zögerlichkeit der Europäer bei Sanktionen gegen Russland. Wie viele Wochen werde die Europäische Union noch versuchen, sich auf ein sechstes Paket zu einigen, fragte Selenskyj. Noch immer verdiene Russland Milliarden mit Energieexporten, noch immer seien nicht alle russischen Banken sanktioniert. Wie lange müsse die Ukraine darum kämpfen, die Waffen zu bekommen, die sie brauche, fragte er. Die EU diskutiert derzeit eine sechste Runde von Strafmaßnahmen, darunter ein Embargo für russische Ölimporte, doch Ungarn blockiert.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hält trotz des ungarischen Widerstands eine Einigung auf ein Öl-Embargo nach wie vor für möglich. Der Zeitraum für Verhandlungen sei aber begrenzt, sagte Habeck am Rande des Treffens der G7-Klima-, Umwelt- und Energieminister in Berlin. Mit Blick auf die Tage vor dem nächsten EU-Gipfel Anfang kommender Woche sagte Habeck: "Ich nehme an, das ist der Korridor, wo entweder eine Einigung zu erzielen ist oder man sich andere Instrumente überlegen muss."

Der Minister äußerte gleichzeitig Verständnis für die Vorbehalte gegen das Embargo. "Die Staaten haben unterschiedliche Versorgungssituationen, das ist hinzunehmen", so Habeck. Er habe auch für Deutschland immer wieder darauf hingewiesen, dass vor Entscheidungen Vorbereitungen zu treffen seien.

Präsident Wolodymyr Selenskyj wirft Russland "Völkermord" im Donbass vor

Lawrow warnt vor Waffenlieferungen für Angriffe auf Russland

Russlands Außenminister Sergej Lawrow warnt Medienberichten zufolge den Westen vor der Lieferung von Waffen an die Ukraine, mit denen russisches Territorium angegriffen werden könne. Dies wäre ein "ernster Schritt in Richtung einer inakzeptablen Eskalation", zitiert die Nachrichtenagentur Tass den Minister. Er hoffe, dass vernünftige Menschen im Westen dies verstünden, heißt es bei der Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf Lawrow: "Einige wenige gibt es dort noch."

Russischer Ka-52 "Alligator"-Hubschrauber in der Region Luhansk

Dem ukrainischen Präsidenten warf Lawrow fehlende Verhandlungsbereitschaft vor. Der Westen unterstütze Selenskyj auch noch in dieser Haltung, sagte er dem arabisch-sprachigen Ableger des staatlichen russischen Fernsehkanals RT.

Moskaus Wunschvorstellung: Getreidelieferungen versus Sanktionsstopp

Die US-Regierung hat Russlands Aufruf zur Aufhebung der Sanktionen gegen Freigabe von blockierten Getreideexporten zurückgewiesen. "Es ist Russland, das aktiv die Ausfuhr von Lebensmitteln aus ukrainischen Häfen blockiert und den Hunger in der Welt vergrößert", sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre in Washington. Es würden Tonnen von Getreide in Silos in der Ukraine und auf Schiffen lagern, die wegen der russischen Seeblockade nicht verschifft werden könnten. Die Sanktionen würden weder die Ausfuhr noch die notwendigen Geldtransaktionen verhindern. Es gebe derzeit keine Diskussion darüber, Sanktionen aufzuheben, so Jean-Pierre. Russland und die Ukraine gehören zu den weltweit wichtigsten Getreideexporteuren.

Wladmir Putins Bedingungen für die Freigabe der Getreidevorräte - für den Westen inakzeptabel

Moskau versucht die riesigen Getreidevorräte, die eigentlich für den Export bestimmt sind, ganz offensichtlich als Faustpfand einzusetzen. In einem Telefonat am Donnerstag mit dem italienischen Regierungschef Mario Draghi hatte Präsident Wladimir Putin laut Kremlangaben gesagt, Moskau sei zu Maßnahmen gegen die drohende Nahrungsmittelkrise bereit, sofern der Westen seine "politisch motivierten Sanktionen" gegen Russland aufhebe.

Draghi sagte nach dem Telefonat mit Putin, dass er keinen "Hoffnungsschimmer für einen Frieden" gesehen habe. Die Ukraine warf Russland Erpressung vor und forderte den Westen auf, die wegen Moskaus Angriffskrieg bereits erlassenen Sanktionen unter keinen Umständen zu beenden.

Melnyk enttäuscht von Scholz-Auftritt in Davos

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, ist schon mehrfach mit Äußerungen aufgefallen, die den diplomatischen Gepflogenheiten zuwiderlaufen. So auch mit seinen Aussagen zur Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Melnyk wirft dem deutschen Regierungschef mangelnde Führungsstärke und eine Missachtung ukrainischer Interessen vor. Kiew habe sich erhofft, aus Scholz' Rede in Davos herauszuhören, mit welchen ganz konkreten Schritten die Ampelkoalition die Ukraine massiv unterstützen wolle, sagte Melnyk einem Vorabbericht zufolge der "Bild-"Zeitung. "Leider war das eine Fehlanzeige, vor allem in Bezug auf sofortige Lieferung von schweren Waffen aus Deutschland, um die Riesenoffensive der Russen im Donbass zu ersticken", so der Botschafter. "Militärisch wird die Ukraine von Berlin schlicht und einfach im Stich gelassen."

