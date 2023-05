Ostasien

Scholz fordert von Nordkorea Stopp der Raketentests

Bundeskanzler Olaf Scholz hat bei einem Besuch in Südkorea einen eindringlichen Appell an Nordkorea gerichtet. Die Regierung in Pjöngjang müsse alle ihre Atom- und Raketentests einstellen.

Kanzler Scholz zusammen mit seiner Frau Britta Ernst bei der Ankunft in Seoul