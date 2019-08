Schock für Bayern: Sané fällt monatelang aus

Der von Bayern München umworbene Fußball-Nationalspieler Leroy Sané hat sich nach Medienberichten einen Kreuzbandanriss im rechten Knie zugezogen und muss monatelang pausieren. Das melden übereinstimmend der "kicker" und die "Bild"-Zeitung. Der 23 Jahre alte Flügelstürmer von Englands Meister Manchester City hatte sich die schwere Verletzung am vergangenen Sonntag im britischen Supercup (Community Shield) gegen den FC Liverpool zugezogen. Eine offizielle Bestätigung von seiten eines Vereins gab es zunächst nicht.

Die "Bild" meldet sogar, dass Sané operiert werden müsse und monatelang ausfalle.

"Ich glaube, es ist nicht schlimm"

Beobachter waren schon bei den Bildern am Wochenende zusammengezuckt. Sané hatte am vergangenen Sonntag bereits in der 13. Minute ausgewechselt werden müssen. Der Deutsche hatte sich zuvor bei einem Zweikampf mit Trent Alexander-Arnold das Knie verdreht und musste minutenlang auf dem Rasen behandelt werden. "Der erste Eindruck war nicht gut, aber ich glaube, es ist nicht schlimm", sagte Citys Teammanager Pep Guardiola im Anschluss. Offenbar hat er nicht recht behalten.

War ja auch mal bei den Bayern: Pep Guardiola

Wochenlang war über einen Wechsel von Sané nach München spekuliert worden. Dort herrscht nach der Verabschiedung der in die Jahre gekommenen Offensivkräfte Arjen Robben und Franck Ribery massiver Personalbedarf, zumal sich Liga-Konkurrent Borussia Dortmund schon frühzeitig und augenscheinlich gut verstärkt hat. Dass Manchester-Coach Guardiola den - von ihm nicht immer geschätzten und überdies superteuren - Stürmer Sané noch einsetzte, obwohl er quasi schon auf dem Sprung nach München war, könnte man als Verstoß gegen die guten Sitten im Profifußball werten. Andererseits: Manchester hatte sich die sehr offensiv vorgetragenen Avancen an die Adresse des Klubangestellten verbeten, und manche sagen, dass Guardiola im Spiel gegen Liverpool schlicht keine Alternative hatte.

ml/uh (dpa, SID)