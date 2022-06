Video-Thema

Schnellkurs im Alphornblasen

In den Schweizer Alpen hat das Alphornspielen eine lange Tradition: Schon im 16. Jahrhundert nutzte man das Alphorn, um das Vieh zusammenzurufen. Inzwischen hat es sich zu einem beliebten Musikinstrument weiterentwickelt. In der Gemeinde Nendaz kann man heute Alphornblasen lernen – und das ist gar nicht so einfach, wie man denkt.