Eiszapfen-Kreation

Ein Haus am Erie See in Hamburg, New York, ist komplett mit Eis überzogen. Seit Tagen wütet der Schneesturm Elliott in den USA und bringt beachtliche Schneemassen mit sich. Bislang zählen die USA mindestens 50 Todesopfer. Die Temperaturen sinken auf um die -40 Grad Celsius.