Schneeglöckchen - Zarte Blüten, hartes Geschäft

Die Blumenzwiebeln werden dann nach Holland verkauft und von dort aus in die Blumengeschäfte in ganz Europa verschickt. Die Kaukasus-Republik liefert jedes Jahr 22 Millionen der Schneeglöckchen an die Niederlande, davon 15 Millionen aus freier Wildbahn. Ein dickes Geschäft, von dem nur wenig für Khatuna Jakeli bleibt. Dabei ist es für sie die wichtigste Einnahmequelle. Eine Reportage von Juri Rescheto.