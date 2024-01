Große Mengen Neuschnee sind im Rheinland selten, der Busverkehr in Köln und Bonn wurde kurzzeitig eingestellt. Die Wetterbedingungen ließen einen sicheren Betrieb nicht zu, teilte ein Sprecher mit. Karnevalssitzungen finden so weit möglich weiter statt, in farbenfrohen Kostümen gehen die Mitglieder der Kölner "Roten Funken" zu Fuß zum nächsten Treffen.