Schmetterlinge - Quelle der Inspiration

Schmetterlinge und Nachtfalter. Anmutig flattern sie durch den Frühlings- und Sommerhimmel. Ihre Choreographien in schillernden Farben gehören zu den erstaunlichsten im Tierreich.

Aber ihre Schönheit ist nicht das Einzige, was sie zu bieten haben.

Bild: Kwanza

Durch die Linsen leistungsstarker Mikroskope entdecken Wissenschaftler Schätze und unerwartete Geheimnisse, die angewendet werden können, um unsere Welt besser und nachhaltiger zu machen. Dieser Film ist eine Reise in die Nanodimensionen der Schmetterlinge, von Hightech-Laboren auf der ganzen Welt bis hin zu den tiefsten Wäldern und Lavendelfeldern mit außergewöhnlichen Schmetterlingsarten.

Morpho Bild: Kwanza

Wie zum Beispiel der Morpho: Die Untersuchung seines schillernden blauen Flügels enthüllt einen Weg, strukturelle Farbe zu erzeugen. Seine Nanostrukturen haben Forscher dazu inspiriert, Licht zu kontrollieren. Chunlei Guo, der versucht, Schmetterlingsstrukturen zu reproduzieren, hat ein Material entwickelt, das alle Farben des Spektrums absorbieren kann - eine Entdeckung, die den Bereich der erneuerbaren Energien revolutionieren könnte.

Bild: Kwanza

Er macht sich auch die erstaunlichen hydrophoben Eigenschaften der Flügel zunutze, um ein unsinkbares Metall zu schaffen, das nützlich für den Bau von schwimmenden Städten sein könnte, wenn der Meeresspiegel weiter steigt.

Greta Oto Bild: Kwanza

Von ihren Flügeln bis zu ihren Fühlern inspirieren der blaue Morpho, der fleißige Seidenspinner, die erstaunliche und transparente Greta Oto, der widerstandsfähige Heliconius, der rätselhafte Monarch und der zarte weiße Kohlfalter Entdeckungen in vielen verschiedenen Bereichen wie Energieeffizienz, Medizin und Chirurgie - oder bei der Erkennung von Giftstoffen, um Leben vor terroristischen Chemie- oder Gasangriffen zu schützen.

Jessica Ware, Entomologin Bild: Kwanza

Forscher, Biologen und Genetiker teilen mit uns ihre spannenden Experimente, während Experten - wie Serge Berthier, ein Physiker und Biomimikry-Experte, und Jessica Ware, eine Entomologin am American Museum of Natural History, einige der unglaublichen Verhaltensweisen und Fähigkeiten der Schmetterlinge erklären.

Schmetterlinge und Motten zeigen uns, was in kleinsten Körpern möglich ist. Aber sie warnen uns auch davor, was auf dem Spiel steht, wenn wir diese unendlich vielseitigen Tiere nicht schützen.

Sendezeiten:

DW Deutsch+

DI 17.10.2023 – 23:00 UTC

MI 18.10.2023 – 05:00 UTC

DO 19.10.2023 – 13:30 UTC

DO 19.10.2023 – 18:00 UTC



Vancouver UTC -7 | New York UTC -4 | Sao Paulo UTC -3