Schlangen haben Klitoris - empfinden sie auch Spaß beim Sex?

Vaginas von Schlangen und ihre Reproduktionsbiologie. Für dieses Thema entschied sich Megan Folwell Anfang 2021 als sie ihre Doktorarbeit an der Universität von Adelaide in Australien begann. Doch bei den Recherchen fiel ihr eine Diskrepanz auf.

"Ich dachte: 'Ich höre viel über die Hemipenes, die männlichen Genitalien, aber ich habe nie etwas über irgendeine Form von Klitoris gehört'", so Folwell gegenüber der DW. "Also habe ich angefangen, einige meiner eigenen Exemplare zu sezieren."

Diese Forschung führte zu der Entdeckung, die Folwell und ihre Co-Autoren nun in der Zeitschrift Proceedings of the Royal Society B veröffentlichten: Weibliche Schlangen von mindestens neun Arten haben eine Klitoris. Und analog zu männlichen Schlangen, die einen Doppelpenis (die Hemipenes) haben, haben weibliche Schlangen eine zweiteilige Klitoris - die Hemiklitoris.

Das Organ misst teils weniger als einen Millimeter, teils bis zu sieben Millimeter. Und es liegt ein Stück entfernt von der Kloake, also von der Körperöffnung, die Schlangen gleichermaßen für Fortpflanzung und Verdauungsausscheidungen haben.

"Die männlichen Genitalien sind ziemlich offensichtlich und deutlich zu sehen", sagt Holwell. "Die Hemiklitoris ist so klein und zierlich, dass es nicht überraschend ist, dass sie bisher übersehen wurde."

Warum Schlangen jeweils ein Paar ihrer Genitalien haben, anstatt lediglich eines, wie bei anderen Tierarten üblich, wissen die Forschenden noch nicht.

Megan Folwell bei ihrer Forschungsarbeit an der Universität Adelaide in Australien.

Die Klitoris, ein Tabuthema

Holwell glaubt, dass es neben der Größe noch einen weiteren Grund gibt, warum ihre Studie die erste über die weiblichen Genitalien von Schlangen ist.

"Das Thema ist definitiv ein Tabu", so die Doktorandin. "Es ist nicht immer einfach, diese Forschung anzusprechen, und besonders, wenn man es zum ersten Mal erwähnt, ist es schwer, den Respekt zu erhalten, der eigentlich angebracht wäre."

Bei der Untersuchung von tierischem Paarungsverhalten liege der Schwerpunkt oft auf dem Männchen und warum es tut, was es tut, sagt Holwell. Das Gebiet der tierischen Sexualität, "ist in der Regel so auf die Männchen fokussiert, dass wir kaum verstehen, was bei den Weibchen passiert".

Die Klitoris – und was sie alles kann

Auch beim Menschen waren die weiblichen Genitalien lange nicht ausreichend erforscht. Jahrzehntelang glaubten Forschende beispielsweise, dass die menschliche Klitoris nur eine kleine Perle sei. Erst 1998 entdeckte eine australische Urologin, dass sich bis zu zehn Zentimeter große Schwellkörper im Inneren des Beckens befinden.

Hemiklitoris wird nicht bei Paarung stimuliert

Die Paarung von Schlangen ähnelt dem Geschlechtsverkehr bei Menschen. Die männliche Schlange dringt mit einem ihrer Penisse in die Vagina oder genauer die Kloake ein. Bei der Paarung kommt immer nur einer der Hemipenes zum Einsatz, aber Forschende nehmen an, dass Schlangen innerhalb kurzer Zeit beide Penisse zum Einsatz bringen können.

Da sich die Hemiklitoris an der Unterseite des weiblichen Schlangenschwanzes und damit ein Stück entfernt von der Kloake befindet, ist sie bei der Paarung nicht direkt involviert.

"Die Penetration des Penis wird die Klitoris wahrscheinlich nicht stimulieren", so Folwell. "Wir denken aber, dass bestimmte Verhaltensweisen wie das Umschlingen des Weibchens mit dem Schwanz durch das Männchen und das Pulsieren die Klitoris möglicherweise stimulieren könnten."

Eine weitere Ähnlichkeit zum Menschen: Denn penetrativer Sex stimuliert die Klitoris bei Frauen normalerweise auch nicht.

Empfinden Tiere sexuelle Lust?

Die Hemiklitoris ist also nicht direkt am Fortpflanzungsprozess der Schlangen beteiligt. Welchen Zweck könnte sie also erfüllen?

Holwell und ihr Team fanden Nervenbündel in dem Organ. Ein Hinweis, dass sie "wahrscheinlich eine große Sensibilität aufweist, die zur Stimulation während der Paarung genutzt werden könnte", so die Forscherin.

Warum Tiere im Laufe der Evolution Genitalien entwickelt haben, die es ihnen potenziell ermöglichen, beim Sex Lust zu empfinden, ist wissenschaftlich noch nicht geklärt.

Eine im Januar 2022 in der Zeitschrift Current Biology veröffentlichte Studie ergab, dass auch weibliche Delfine eine Klitoris haben. Die Delfin-Klitoris hat Schwellkörper, die im Aufbau denen des Menschen ähneln. Bei Menschen strömt Blut in die Schwellkörper, wenn die Klitoris stimuliert wird. Patricia Brennan, die Hauptautorin der Studie und ebenfalls Mitautorin von Holwells Schlangenstudie, meint, dies scheine auch bei Delfinen der Fall zu sein.

Zudem ist die Haut der Klitoris von Delfinen dreimal dünner als das umliegende Genitalgewebe, was darauf hindeutet, dass die Klitoris sehr empfindlich ist. Die Forscher entdeckten in der Delfin-Klitoris auch bestimmte Nervenenden, die ebenso in menschlichen Genitalien und Brustwarzen zu finden sind. Beim Menschen sind sie an der sexuellen Lustreaktion beteiligt, und in der Studie heißt es: "Ihr Vorhandensein lässt auf eine ähnliche Funktion bei Delfinen schließen."

Haben Schlangen, Delfine und möglicherweise auch andere Tiere Sex zum Vergnügen?

"Früher dachten wir, dass Tiere keinen Schmerz empfinden, aber das ist offensichtlich widerlegt worden", so Holwell.

Kopffüßer wie Tintenfische zum Beispiel empfinden nicht nur Schmerz, sie können sich auch an Orte erinnern, an denen ihnen jemand oder etwas Schmerzen bereitet hat, und meiden diese Orte. Das war das Ergebnis einer im Jahr 2022 in der Fachzeitschrift Science veröffentlichten Studie.

Und Schmerz ist nicht das einzige Gefühl, das Tiere empfinden. Primaten haben einen Sinn für sich selbst, sie verfügen über kognitive Fähigkeiten wie logisches Denken und zeigen Empathie, sagen Experten wie Karsten Brensing, ein deutscher Biologe und Verhaltensforscher.

Auf Grundlage des heutigen Wissensstandes über das Innenleben von Tieren und aktuelle Forschungsergebnisse wie die von Brennan zu Delfinen, scheint es nicht weit hergeholt zu denken, dass auch Tiere Lust empfinden könnten.

"Das könnte auch bei Schlangen ein Faktor sein", sagte Holwell. "Aber wir müssen natürlich noch viel mehr Arbeit leisten, um das zu beweisen".

10 Tierarten, die zeigen, dass Homosexualität natürlich ist Giraffen beim Vorspiel Bei Giraffen ist gleichgeschlechtliche Paarung die Regel. 90 Prozent aller beobachteten sexuellen Aktivitäten finden mit Partnern des gleichen Geschlechts statt. Dabei kommen die Tiere allerdings nicht immer direkt zur Sache. Männliche Giraffen reiben oft sanft ihre Hälse am Körper des anderen entlang. Dieses Vorspiel kann bis zu einer Stunde dauern - und führt manchmal auch direkt zum Höhepunkt.

10 Tierarten, die zeigen, dass Homosexualität natürlich ist Oralsex bei Delfinen Bei Großen Tümmlern zeigen sowohl Weibchen als auch Männchen homosexuelles Verhalten. Dazu gehört Oralsex, bei denen ein Delfin den anderen mit der Schnauze stimuliert. In der Welt der Großen Tümmler ist gleichgeschlechtlicher Sex so häufig wie heterosexuelle Paarungen. Männchen sind generell bisexuell, aber sie durchlaufen auch Phasen, in denen sie sich nur mit anderen Männchen vergnügen.

10 Tierarten, die zeigen, dass Homosexualität natürlich ist In der Höhle des Löwen Auch die Könige der Tiere sind homosexuell aktiv. Zwei bis vier Männchen bilden oft eine Gemeinschaft, die gemeinsam den Löwinnen den Hof macht. Sie sind aufeinander angewiesen und vertreiben gemeinsam Gruppen anderer Löwen. Ihren Bund festigen sie, indem sie miteinander Sex haben. Forscher nennen das eine innige Männerbeziehung statt einer klassischen homosexuellen Beziehung.

10 Tierarten, die zeigen, dass Homosexualität natürlich ist Frauenmangel Bei den amerikanischen Bisons ist Sex unter Männern häufiger als heterosexuelle Verpaarungen. Der Grund: Die Weibchen paaren sich mit den Bullen nur einmal im Jahr. Wer den Drang verspürt, wenn gerade kein Weibchen verfügbar ist, vergnügt sich eben mit einem anderen Männchen. Über die Hälfte aller Besteigungen bei jungen Bisons trifft daher einen anderen Kerl.

10 Tierarten, die zeigen, dass Homosexualität natürlich ist Makaken und der One-Night-Stand Verpaarungen mit dem gleichen Geschlecht gefällt auch den Makaken. Männchen reicht allerdings eine Nacht schwules Vergnügen. Weibchen hingegen sind für gewöhnlich monogam und knüpfen enge Beziehungen zueinander - auch mit anderen Weibchen. Sie schlafen eng beieinander, putzen sich und verteidigen den anderen gegen Feinde.

10 Tierarten, die zeigen, dass Homosexualität natürlich ist Albatros-Bund fürs Leben Auch der Laysanalbatros, der auf Hawaii brütet, ist für gleichgeschlechtliche Verpaarungen bekannt. 30 Prozent aller Paare auf der Insel Oahu sind lesbische Pärchen. Sie sind monogam und bleiben für gewöhnlich ein Leben lang zusammen. Ihre Eier lassen sie von Männchen aus anderen Partnerschaften befruchten. Für das befruchtete Ei und das Küken sorgen die beiden Frauen dann gemeinsam.

10 Tierarten, die zeigen, dass Homosexualität natürlich ist Sexgeile Bonobos Bonobos sind die engsten Verwandten der Menschen. Ihr Motto: Liebe statt Krieg. Sie haben häufig Sex, auch mit Artgenossen des gleichen Geschlechts. Das macht ihnen Spaß, hilft ihnen aber auch, die soziale Leiter hochzuklettern und Spannungen abzubauen. Zwei Drittel aller homosexuelle Aktivitäten findet zwischen Weibchen statt. Aber auch Männchen tummeln sich gerne mal im Gras zusammen.

10 Tierarten, die zeigen, dass Homosexualität natürlich ist Homosexuelle Schwäne gründen eine Familie Wie viele andere Vogelarten bleiben Schwäne ein Leben lang bei demselben Partner. Und das kann durchaus ein gleichgeschlechtlicher Partner sein. Etwa 20 Prozent aller Schwanenpärchen sind schwul - und gründen trotzdem Familien zusammen. Ein Männchen paart sich beispielsweise mit einem Weibchen und vertreibt sie, sobald sie Eier gelegt hat. Oder das Schwulenpärchen adoptiert verlassene Eier.

10 Tierarten, die zeigen, dass Homosexualität natürlich ist Zärtlichkeit bei Walrossen Männliche Walrosse erreichen ihre Geschlechtsreife mit vier Jahren. Bis dahin sind fast alle schwul. Nach der Geschlechtsreife sind sie bisexuell: Sie paaren sich während der Fortpflanzungszeit mit Weibchen und haben den Rest des Jahres Sex mit Männchen. Es geht ihnen aber nicht nur um das Eine: Die Männchen umarmen einander und schlafen eng aneinander gekuschelt.

10 Tierarten, die zeigen, dass Homosexualität natürlich ist Die Vorlieben eines Schafs In Studien wählten acht Prozent der männlichen Hausschafe lieber einen anderen Bock als Partner, obwohl ausreichend fruchtbare Weibchen zur Verfügung standen. Wissenschaftler untersuchten die Gehirne dieser Schafe und fanden dort eine andere Gehirnstruktur als bei den heterosexuellen Artgenossen. Ihr Gehirn setzte weniger Geschlechtshormone frei. Autorin/Autor: Anne-Sophie Brändlin



Adaptiert aus dem Englischen von Mira Fricke.