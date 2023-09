Schlagersänger Roger Whittaker gestorben

In der Mitteilung, die das Plattenlabel Sony verbreitete, hieß es "Mit großer Traurigkeit geben wir den Tod unseres geliebten Roger Whittaker bekannt". Er sei friedlich und im Kreise seiner Familie verstorben.

"Roger war ein ikonischer Künstler, ein wundervoller Ehemann und Vater. Er hat in seinem Leben so viele Herzen berührt mit seiner Musik und wird in unserer Erinnerung für immer fortleben", so die Mitteilung weiter. Zu den größten Hits des Sängers mit der sanften Baritonstimme gehörten "Albany", "The Last Farewell" und "Indian Lady".

Whittaker war 1936 in Kenia als Sohn englischer Eltern geboren worden. Anfang der 1960er Jahre schlug er eine Laufbahn als Musiker ein. Die Karriere des studierten Zoologen, Meeresbiologen und Biochemikers nahm aber erst Ende des Jahrzehnts an Fahrt auf. Den großen Durchbruch schaffte er 1969 mit der Ballade "Durham Town".

Roger Whittaker trat in vielen deutschen TV-Unterhaltungsshows auf: "Die Deutschen und ich lieben Schlager" Bild: Patrick Seeger/dpa/picture alliance

"The Last Farewell" schaffte es 1975 über Umwege ins amerikanische Radio und die US-Top-20. Danach wurde der Song auch in Europa ein Riesenerfolg. In Großbritannien landete er auf Platz 2 der Hitparade, direkt hinter Rod Stewarts "Sailing". Später nahm sogar Elvis Presley "The Last Farewell" auf.

Seine treueste Fangemeinde hatte Whittaker in Deutschland. Viele Songs nahm er deshalb mithilfe von Lautschrift in deutscher Sprache auf, wobei er mit den Umlauten zu kämpfen hatte. Insgesamt 26 Alben veröffentlichte er allein in Deutschland. Häufig war er auch in deutschen TV-Unterhaltungsshows zu Gast.

"Ein Schlager ist eine speziell deutsche Art, Musik zu machen", sagte Whittaker vor einigen Jahren in "Planet Interview". "Die Deutschen und ich lieben Schlager." Seit Jahren hatte er sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und lebte zuletzt mit seiner Frau Natalie in Südfrankreich.

uh/gri (dpa, afp)