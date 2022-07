Euromaxx

Schlafen mit Meeresrauschen: eine Nacht im Strandkorb

Strandkörbe sind ein typisch deutscher Unterschlupf für kältere Strandtage. Inzwischen gibt es an immer mehr Küstenorten im Norden Deutschlands aber auch die Möglichkeit, in einem Strandkorb direkt am Meer zu übernachten.