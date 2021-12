Schielen kann auf ernsthafte Krankheiten hindeuten

Rund vier Millionen Menschen in Deutschland haben eine Fehlstellung der Augen, so die Schätzung der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft (DOG), der Fachgesellschaft für Augenheilkunde. Beim Schielen sehen die Augen nicht in dieselbe Richtung, sie weichen von der Sehachse ab. Der sogenannte Strabismus führt dazu, dass die Eindrücke beider Augen nicht gleich sind und unser Gehirn sie nicht zu einem dreidimensionalen Bild verbinden kann.

Um eine Person oder einen Gegenstand erkennen zu können, müssen unsere beiden Augen geradeaus, in dieselbe Richtung schauen. Die Bilder, die dabei aufgenommen werden, sind nahezu gleich. Der Sehnerv leitet die Bilder dann an das Gehirn weiter und das wertet sie aus. Dazu fügt es die Bilder des rechten und des linken Auges zusammen. Unsere Augen sind also eigentlich nur ein Werkzeug, um unserem Gehirn die Informationen zu geben, die es zum Sehen braucht.

Es gibt verschiedene Formen von Schielen

Schielen ist nicht gleich Schielen: Intensität und Richtung spielen dabei eine Rolle. Bei der Richtung etwa gibt es horizontales Schielen, vertikales Schielen und Verrollungsschielen.

Beim horizontalen Schielen unterscheiden Mediziner das Innenschielen (Esotropie) vom Außenschielen (Exotropie).

Beim Innenschielen gehen die Augen Richtung Nase. Das ist die häufigste Form. Schaut man auf seinen Finger und führt ihn zur Nase, dann hat das übrigens nichts mit Schielen zu tun. Dann treffen sich die Sehlinien beider Augen am fixierten Punkt, also dem Finger. Das ist also keine Fehlstellung.

Stehen die Augen aber so, wenn der Blick in die Ferne gerichtet ist, dann sprechen Mediziner von Innenschielen. Diese Art ist in Westeuropa sehr verbreitet.

In Asien hingegen kommt vor allem das Außenschielen vor. Dabei bewegt sich die Sehachse nach außen. Experten vermuten, dass dies genetische Ursachen hat.

Verschiedene Arten des Schielens - Grafik mit den vier Hauptarten

Vertikales Schielen – also von oben nach unten oder umgekehrt - zeigt sich dadurch, dass entweder ein Auge höher steht als das andere (Hypertropie) oder auch dass ein Auge tiefer steht als das andere (Hypotropie). Beim Verrollungsschielen schließlich ist die Sichtachse gekippt.

Manche schielen, wenn sie betrunken sind

Schielen ist keinesfalls lediglich ein kosmetisches Problem. Es kann etliche körperliche Beschwerden verursachen, wenn es nicht erkannt und entsprechend behandelt wird. So kann es dauerhaft die Sehkraft verringern oder das räumliche Sehen beeinträchtigen. Es kann zu Doppelbildern führen, zu hoher Lichtempfindlichkeit oder auch zu Konzentrationsstörungen. Die Palette ist groß. Latentes Schielen etwa taucht häufig bei Ermüdung oder im Dunkeln auf.

Viele Patienten gehen erst dann zum Augenarzt, wenn sie Beschwerden bekommen, beispielsweise Kopfschmerzen oder rote Augen oder wenn sie das Sehen anstrengt. Das ist bei den meisten vor allem nachmittags der Fall. Oft sind es Menschen, die häufig und lange am Bildschirm arbeiten, die darunter leiden.

Das Auge ist eines unserer kleinsten Organe, es ist kompliziert und empfindlich

Aber auch ein Glas zu viel kann bei manchen Personen Schielen auslösen. Fehlen die sogenannten Fusionsreize, sehen diese Personen dann vielleicht zwei Monde am Himmel, nicht nur einen. Der Fusionsreiz sorgt unter anderem dafür, das Sehen von Doppelbildern zu vermeiden. Das Gehirn löst ihn bereits bei geringer Ähnlichkeit von Bildeindrücken unserer beiden Augen aus.

Normalerweise - also in nüchternem Zustand - sorgen die Augenmuskeln dafür, dass Blickachsen stabil sind und parallel stehen. Unter Alkoholeinfluss aber können die Muskeln nicht schnell und präzise genug reagieren. Der Alkohol beeinträchtigt die Verarbeitung der Bilder im Kleinhirn. Die Folge: Die Person sieht doppelt oder unscharf. Ist sie wieder nüchtern, hört auch das Schielen auf.

Schielen muss ernst genommen werden

Bei Menschen jeden Alters kann es zum sogenannten Lähmungsschielen kommen. Es tritt auf, wenn einer oder mehrere äußere Augenmuskeln nicht mehr funktionieren, und es tritt meist plötzlich auf, beispielsweise bei einem Schlaganfall.

Lähmungsschielen kann ein erstes Anzeichen für intrakranielle Entzündungen sein, eine Hirnhautentzündung beispielsweise. Es kann auf entzündliche Erkrankungen sowie auf Verletzungen im Schädelinneren oder Einblutungen hinweisen. Wenn ein Kind oder ein junger Mensch plötzlich zu schielen beginnt oder Doppelbilder sieht, ist es geboten, den Notarzt zu rufen.

Auch intrakranielle Tumoren können solche Symptome auslösen. Diese sind "raumfordernd". Das heißt, sie haben ein bestimmtes Volumen und erhöhen den Hirndruck. Steigt dieser Druck an, kann es sein, dass das Gehirn nicht mehr ausreichend durchblutet wird und im schlimmsten Fall wegen Sauerstoff- und Nährstoffmangel abstirbt.

Schielen kann ein Hinweis auf einen Hirntumor sein

Wenn ältere Menschen plötzlich schielen

Tritt Schielen bei Erwachsenen über 65 auf, handelt es sich meist um kurzfristige Durchblutungsstörungen, vor allem Mikrodurchblutungsstörugen (Mikroangiographie). Es gibt viele Diabetiker mit Mikroangiopathie, Hypertoniker – also Menschen mit hohem Blutdruck – oder Raucher, die dieses Problem haben.

Wenn die feinen Gefäße ausfallen, leitet der Nerv Impulse nicht mehr richtig oder gar nicht mehr weiter. Der entsprechende Muskel funktioniert nicht mehr so wie er sollte und das Gleichgewicht der Muskeln in der Augenhöhle gerät durcheinander.

Unser Auge verfügt über insgesamt sechs verschiedene Muskeln. Bei einer Operation gibt es verschiedene Vorgehensweisen. Der Operateur kann einen Muskel bzw. die Sehne anspannen oder lockerlassen. Wird die Sehne angespannt, zieht man das Auge mehr in die Wirkrichtung des betreffenden Muskels. Lockert er den Muskel, geht es in die Gegenrichtung.

Der erfahrene Chirurg kann Muskeln oder Muskelpaare auch verlagern, je nachdem wie stark das Schielen ist. Dadurch stehen die Augen nach einer Operation wieder parallel, können die Bilder entsprechend aufnehmen und an das Gehirn weiterleiten.

Manche gleichen das Schielen durch ihre Kopfhaltung aus

Bei geringem Schielen nehmen viele Betroffene unbewusst eine bestimmte Kopfhaltung ein, um die Fehlstellung auf diese Weise zu korrigieren. Das trifft zum Beispiel zu, wenn der rectus lateralis ausfällt, der seitliche, gerade Augenmuskel, der die Motorik des Auges regelt. Innenschielen ist dann die Folge.

Dieses Schielen ist am stärksten, wenn man in die Richtung schauen möchte, in die der Muskel eigentlich ziehen müsste. Funktioniert das nicht, nehmen einige Patienten unbewusst eine kompensatorische Kopfhaltung ein und können das Schielen so ein wenig ausgleichen.

Wenn Babys schielen, ist das kein Grund zur Sorge

Die meisten Babys schielen

Babys können ihre Umgebung bereits kurz nach der Geburt wahrnehmen. Die kompletten und komplexen Funktionen des Sehens aber müssen sich erst noch entwickeln. Häufig entsteht in den ersten Tagen und Wochen der Eindruck, dass das Baby schielt, denn seine Augenlider liegen zunächst noch ziemlich tief.

Meistens verschwindet das innerhalb weniger Wochen, nur selten handelt es sich dabei um eine Fehlstellung der Augen, die das Kind von einem Elternteil geerbt haben kann. Je nach Ausprägung wird der Augenarzt dem Kind eine Brille verschreiben, die den Sehfehler behebt.

Eine andere Möglichkeit ist die sogenannte Okklusionstherapie. Bei dieser Behandlung ist jeweils ein Auge, meist das gesunde, abgeklebt. So soll das andere Auge dazu gezwungen werden, zu kompensieren, sich anzustrengen und die Fehlstellung möglichst bereits in einem frühen Stadium zu beheben.

Wenn ein Kind Grimassen macht, die Augen verdreht und bewusst schielt, ist das kaum ein Problem. Die häufig gehörte Warnung "Wenn du schielst, bleiben deine Augen so stehen!" ist definitiv falsch.