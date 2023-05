Schicksalswahl in der Türkei

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Türkei wählt - nach einem langen und stark polarisierten Wahlkampf werden die Bürgerinnen und Bürger des weitläufigen Landes am 14. Mai an die Urnen gerufen. Wird Präsident Recep Tayyip Erdogan nach 20 Jahren die Macht verlieren? Hat Herausforderer Kemal Kilicdaroglu eine Chance, den Langzeitpräsidenten abzulösen? Hoffnungen und Befürchtungen begleiten den Tag und seine Konsequenzen. Viele sprechen von einer Schicksalswahl für das wichtige Brückenland am Bosporus.

Die Reporterinnen und Reporter der DW haben in den vergangenen Wochen die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Prozesse in dem Land begleitet und in Texten und Videos berichtet. In diesem Newsletter finden Sie ihre aktuellen Beiträge sowie ein exklusives Interview mit Osman Kavala. Der prominente Menschenrechtsaktivist und Kunstmäzen, der in der Türkei inhaftiert ist, erläutert im DW-Gespräch, warum er trotzdem hoffnungsvoll ist. Über den Ausgang der Wahlen werden wir Sie in der kommenden Woche auf unseren Seiten dw.com zeitnah informieren und das Ergebnis einordnen.

Neben diesem zentralen Schwerpunkt unserer Berichterstattung haben wir in dieser Woche bereits den Blick nach Griechenland gerichtet, wo am 21. Mai Neuwahlen anstehen. Dabei haben wir uns zunächst angesehen, welche rechten Strömungen und Parteien in dem Land aktiv sind. In der kommenden Woche werden wir für Sie dann weitere Artikel im Vorfeld der anstehenden Parlamentswahlen publizieren, die das politische Spektrum und die gesellschaftlichen Herausforderungen in Hellas beleuchten.

Als drittes Thema standen in dieser Woche die weiteren Entwicklungen in Serbien im Fokus: Nach zwei Amokläufen in der vergangenen Woche wächst der Druck auf Präsident Aleksandar Vucic. Am Montag gingen Tausende auf die Straße, für dieses Wochenende sind weitere Proteste geplant. Längst ist die Diskussion um Sicherheit und Waffen zu einem Politikum geworden. Die Forderungen nach politischen Konsequenzen wachsen. Kommt es zu Neuwahlen?

Wir werden Sie über die zur Zeit sehr dynamische Entwicklung auf dem Laufenden halten. Auch hier empfehle ich Ihnen neben diesem Newsletter die aktuelle Berichterstattung auf dw.com.

Weiterhin finden Sie in diesem Newsletter aktuelle Beiträge über die neue Regierung in der Slowakei und den momentanen Aufwind der mitteleuropäischen Währungen.

Zu guter Letzt empfehle ich Ihnen zwei Videos: In unserer Reihe über ausländische Studierende in Deutschland stellen wir Ihnen die bosnische Studentin Stella vor, und wir zeigen, dass der in aller Welt geschätzte Bagel seinen Ursprung nicht in den USA, sondern in Polen hat.

Wir hoffen, dass wir mit dieser kulinarischen Spurensuche Ihren Geschmack getroffen haben und freuen uns sehr über Ihr Feedback - natürlich auch zu allen anderen Themen dieser Woche!



Adelheid Feilcke

Director of Programs for Europe | Programming