Schicken Sie uns ein Foto vom höchsten Gebäude Ihrer Heimat?

Aber auch Berlin kann mit einem Superlativ aufwarten: Der Berliner Fernsehturm ist mit 368 Metern das höchste Bauwerk Deutschlands. Das Wahrzeichen ist ein Besuchermagnet: Rund 60 Millionen Menschen haben den Fernsehturm seit seiner Eröffnung am 3. Oktober 1969 besucht. Jetzt feiert Berlins markantestes Bauwerk seinen 50.Geburtstag und Euromaxx feiert mit.

Wir wollen von unseren Zuschauern wissen: Welches Bauwerk ist in Ihrer Stadt, in Ihrem Dorf oder in Ihrer Siedlung das höchste?

Schicken Sie uns ein Foto vom höchsten Gebäude in Ihrem Dorf oder in Ihrer Stadt. Es muss nicht so hoch sein wie der Burj Khalifa in Dubai oder so hoch wie der Berliner Fernsehturm, es soll nur das höchste Bauwerk in Ihrer Umgebung sein.

Wir sind gespannt auf Ihre Fotos. Als Dankeschön verlosen wir unter allen Teilnehmern eine Armbanduhr im exklusiven Euromaxx-Design.

Einsendeschluss ist der 11.Oktober 2019, 12 Uhr UTC. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!