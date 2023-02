Schicht im Schacht - Norwegens letzte Bergarbeiter

Tief unter der Erde

Bergleute sitzen auf dem Grund des Kohlebergwerks Gruve 7 in Adventdalen, Norwegen. Die Arbeiter müssen sich überlegen, was sie ab 2025 tun werden, wenn auch das letzte Bergwerk schließt. Die Anlagen werden zurückgebaut und Gruve 7 existiert nur noch, weil sie Brennstoff für das Kraftwerk in Longyearbyen liefert und somit Strom und Wärme für die kleine arktische Siedlung mit knapp 2500 Einwohnern.