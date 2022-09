DW Nachrichten

Scheinreferenden in der Ukraine

In Donezk kommen Frauen mit Wahlurnen bis an die Wohnungstür. Wer nicht abstimmt, wird gemeldet, heißt es. Die prorussischen Separatisten feiern die Abstimmung. Und der Kreml kündigt eine rasche Annexion der Gebiete an.