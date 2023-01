Irene Papas

Dass auch Filmschauspielerinnen aus kleineren europäischen Nationen nach 1945 das Publikum in vielen Ländern des Kontinents erobern konnten, bewies Irene Papas. Die Schauspielerin, in ihrer Heimat auch als Sängerin verehrt, feierte ihren wohl größten Erfolg 1964 in "Alexis Sorbas". Die Papas drehte anschließend in vielen europäischen Ländern und auch in Hollywood Filme.