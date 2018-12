Schalke bezwingt Stuttgart

Im Duell der Enttäuschten hat Schalke 04 seine miserable Vorrunde in der Bundesliga mit dem fünften Saisonsieg abgeschlossen. Dank des 3:1 (1:0) beim VfB Stuttgart geht Königsblau nun wenigstens mit einem kleinen Polster auf die Abstiegsränge in die Winterpause. Durch die Treffer von Steven Skrzybski (10.) und des eingewechselten Ahmed Kutucu (78.) sowie ein Eigentor von Mario Gomez (70.) verbringen auch Trainer Domenico Tedesco und Manager Christian Heidel einigermaßen ruhige Feiertage. Stuttgart dagegen überwintert im Tabellenkeller.

Die Szene des Spiels: Stuttgarts Nicolas Gonzalez bekommt vom bisweilen unachtsamen Schalker Torhüter Ralf Fährmann unfreiwillig den Ball, trifft aber aus 17 Metern nicht ins leere Tor, sondern nur den rechten Pfosten (48.). Dem jungen Argentinier gelang immerhin der zwischenzeitliche Anschlusstreffer (76.).

STUTTGART - SCHALKE 1:3 (0:1)

Andere Spiele:

LEVERKUSEN - HERTHA 3:1 (2:1)

LEIPZIG - BREMEN 3:2 (2:0)

HANNOVER - DÜSSELDORF 0:1 (0:0)

NÜRNBERG - FREIBURG 0:1 (0:1)

SCHLUSSPFIFF! Schalke gewinnt ein qualitativ schwaches und umkämpftes Spiel in Stuttgart. Der VfB spielt nicht schlecht, kann aber selbst die größten Möglichkeiten nicht nutzen.

90. Minute: Es gibt fünf Minuten obendrauf.

89. Minute: VIER GELBE Karten auf einmal: Zieler und Ascacibar bei Stuttgart und Schalkes Oczipka und Bentaleb sehen die Karte.

88. Minute: Rudelbildung. Viel Aggressivität zwischen beiden Teams, weil Schalke weiterspielt als ein Stuttgarter am Boden liegt. Castro und Bentaleb haben sich gegenseitig im Schwitzkasten.

87. Minute: Letzter WECHSEL bei Schalke: Caligiuri geht, Wright neu im Spiel-

85. Minute: Frust bei Mario Gomez. Er schubst Sané auf Fährmann, der den Ball bereits sicher in den Händen hat. Normalerweise eine klare gelbe Karte. doch Schiedsrichter Felix Brych hat Mitleid und ermahnt nur.

82. Minute: Zieler rettet in Libero-Manier vor dem Strafraum.

81. Minute: Schalke über rechts. Schöpf spielt in die Mitte, aber Bentaleb kriegt den Fuß nicht mehr richtig dran.

78. Minute: TOOOOOOOOOR für Schalke. Der gerade eingewechselte Kutucu behält in der Box die Nerven und verwandelt seine Chance eiskalt. Unter Zieler durch rollt der Ball ins Glück.

76. Minute: TOOOOOOOOR für den VfB Stuttgart. Gonzalez kommt nach einer Flanke von rechts völlig frei zum Kopfball. Fährmann kann nur gucken. Keine Chance. Wird es jetzt nochmal spannend?

74. Minute: Konter um Konter der Schalker läuft aufs Tor der Stuttgarter zu. Der VfB ist voll von der Rolle. Doch die Königsblauen (heute in Grellgrün) spielen das absolut dilettantisch.

73. Minute: WECHSEL bei Schalke. Kutucu kommt für Konoplyanka.

70. Minute: TOOOOOOOOOOOOOOORRRRR für den FC Schalke. Bitter für den VfB. Schalkes Sané kommt mit dem Kopf dran, aber eigentlich nicht richtig. Er lenkt das Leder allerdings so ab, dass er von Gomez Schulter ins Tor geht. Ein Eigentor.

69. Minute: Freistoß von Caligiuri und McKennie ist noch mit dem Hinterkopf dran. Der Ball trudelt gefährlich auf den Kasten. Zieler faustet ihn drüber. Ecke.

68. Minute: WECHSEL bei Stuttgart. Thommy geht, Castro kommt.

66. Minute: Schalke kontert, Stuttgart auch. Aber beide Teams spielen es viel zu ungenau.

62. Minute: Hartes Foul von Schalkes McKennie im Mittelfeld. Er sieht GELB. Korrekt.

60. Minute: Kaum im Spiel, schon mit einer Riesenchance. McKennie köpft freistehend drüber.

58. Minute: WECHSEL bei Schalke. Serdar hat sich bei dem Foul verletzt, für ihn kommt McKennie rein.

58. Minute: WECHSEL beim VfB: Didavi geht raus, für ihn ist Akolo auf der Wiese.

55. Minute: Stuttgarts Kapitän Gentner fällt Serdar. Dafür sieht er zurecht GELB.

52. Minute: Konter Schalke. Konoplyanka auf Skrzybski, doch ein Abwehrbein ist gerade noch dazwischen. Gefährlich!

49. Minute: GELB für Schalkes Caligiuri. Er läuft seinem Gegenspieler in die Hacken, nicht unbedingt Absicht. Muss man nicht geben.

48. Minute: Wahnsinnsszene in Stuttgart: Fährmann mit einem Mega-Patzer am eigenen Strafraum. Der Ball kommt zu Gonzalez, das Tor ist leer. Doch der Stuttgarter nagelt das Ding völlig unbedrängt an den Pfosten. Slapstick pur!

47. Minute: Eckball Stuttgart von der linken Seite. In der Mitte reckt sich Gomez kreigt den Ball aber nicht aufs Tor.

46. Minute: Die Partie läuft wieder!

HALBZEIT! Der FC Schalke führt verdient mit 1:0 zur Pause, weil es den Gästen gelang die Schwächen der Stuttgarter Abwehr zu nutzen. Der VfB zeigt bessere Spielansätze als in den schwachen Partien zuvor, jedoch sind die Gelegenheiten noch nicht zwingend genug.

45.2 Minute: Konter von Schalke - Schöpf versucht es von Halbrechts, verzieht aber.

45. Minute: Zwei Minuten Nachschlag.

44. Minute: Wieder Schalke. Diesmal pariert Zieler mit dem Fuß. Puh!

44. Minute: Gute Konterchance für die Schalker. Doch in letzter Sekunde wird er noch abgelaufen.

41. Minute: GELB fuer Schalkes Schöpf. Foulspiel. Klare Sache.

39. Minute: Insua flankt aus dem linken Halbfeld, in der Mitte lauert Gomey, doch Nastasic koepft das Leder raus.

33. Minute: Die Gastgeber versuchen es mit einem Konter. Das geht aber (noch) zu langsam. Thommys Schuss aus dem Halbfeld geht aber deutlich links vorbei.

32. Minute: Oczypka ist wieder auf der linken Seite fast an der Grundlinie (wie beim 1:0). Seinen Pass kann der VfB aber diesmal klären.

27. Minute: Der VfB mal wieder gefährlich, Didavi versucht eine Flanke von der rechten Seite volley zu nehmen, aber bekommt den Ball nicht unter Kontrolle.

22. Minute: Wieder pariert Fährmann! Ein verdeckter Schuss kommt auf den Schelker Kaste, doch der Torwart ist rechtzeitig links unten.

21. Minute: Doppelchance für den VfB: Gomez scheitert mit einem Schuss von der Strafraumgrenze am toll reagierenden Fährmann. Thommys Versuch eines Seitfallziehers wird abgeblockt.

19. Minute: Caligiuri ist für Schalke tief rechts im Strafraum, aber seine Hereingabe wird noch abgeblockt. Die Ecke bringt nichts ein.

15. Minute: Freistoß für Stuttgart aus 30 Metern in zentraler Position, doch Thommy bleibt mit seinem Versuch an der Mauer hängen.

13. Minute: Böser Fehlpass beim VfB - Konoplyanka kommt direkt an der Strafraumgrenze ans Leder und zieht ab. Doch Zieler kann den Ball mit beiden Fäusten abwehren.

Szene zum 1:0: Die Stuttgarter Abwehr ist da, dennoch kann Skrzybski einschieben

10. Minute: TOOOOOOOOOOOOOR für die Gäste. Ein Konter bringt das erste Tor. Skrzybski verwertet einen mustergültigen Pass in den Rücken der Abwehr. Oczypka war auf der linken Seite fast bis zur Grundlinie durch.

8. Minute: Auf der anderen Seite rennt Skrzybski aufs Tor zu. Sein Abschluss aus aus 20 Metern geht aber deutlich rechts vorbei.

6. Minute: Erster Eckball für die Schwaben. Didavi zirkelt direkt auf Fährmann der schnell den Ball ins Spiel bringt. Das Leder landet aber bei Thommy, der direkt draufhält aber das leere Tor nicht trifft. Glück für den Schalke-Keeper.

4. Minute: Erste Strafraumaktion des VfB. Didavi ist auf der linken Seite durch, seine Hereingabe kommt aber direkt auf Fährmann.

ANPFIFF! Die Partie läuft!

15:29 Uhr: Die Seitenwahl zwischen den Kapitänen Gentner (Stuttgart ) und Fährmann (Schalke) ist gelaufen. Gleich geht es los.

15:22 Uhr: In der Statistik hat der VfB Stuttgart die Nase vorn. Allerdings gab es aus den vergangenen sechs Aufeinandertreffen nur einen Punkt für die Schwaben.

15:19 Uhr: Mit einem Sieg könnte der VfB Stuttgart an den Schalkern vorbeiziehen. Das wäre eine höchst ungemütliche Winterpause für die Königsblauen. Es steht also für beide Teams viel auf dem Spiel.

15:18 Uhr: Die Gäste aus Gelsenkirchen beginnen mit dieser Aufstellung:

15:17 Uhr: So wird der VfB Stuttgart die Aufgabe angehen:

15:17 Uhr: Schalkes-Manager Christian Heidel hat dem Trainer, Domenico Tedesco, schon eine Jobgarantie für die Winterpause gegeben. "Wir werden den Trainer behalten, damit können wir diese Diskussion direkt beenden", sagte Heidel auf der Pressekonferenz vor der Partie beim VfB.

15:16 Uhr: Nur ein Punkt trennt beide Teams, die heute Nachmittag in Stuttgart aufeinander treffen. Schalke steht auf Platz 14, die Gastgeber sind auf Rang 16, dem Relegationsrang.

15:15 Uhr: Willkommen zum DW-Liveticker!