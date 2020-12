Schalke 04 verlängert Sieglos-Serie

Es war eine schlimme Szene, die man sich kaum ein zweites Mal ansehen wollte: Schalkes Stürmer Mark Uth ging nach einem heftigen Zusammenprall bewusstlos zu Boden und blieb regungslos dort liegen. Schnell eilten Mannschaftsarzt und Sanitäter herbei, doch es dauerte zehn bange Minuten, bis der 29-Jährige mit Halskrause stabilisiert auf der Trage vom Platz gebracht werden konnte. Noch vor der Halbzeitpause gab der Verein via Twitter bekannt, Uth sei ansprechbar und stabil. Genauere Angaben zum Gesundheitszustand und den Verletzungen, die der Spieler sich zugezogen hatte, gab es zunächst nicht. Später kam dann die Entwarnung: Uth hat sich eine Gehirnerschütterung zugezogen und bleibt zur Beobachtung eine Nacht im Krankenhaus.

Neben der Sorge um Uth mussten die Schalker außerdem verkraften, dass sie am Ende erneut nicht mit drei Punkten dastanden. Das Spiel, das Schiedsrichter Manuel Gräfe erst fortsetzte, nachdem er die Schalker gefragt hatte, ob sie angesichts des schlimmen Zwischenfalls überhaupt weiterspielen wollten, endete 2:2. Eine herbe Enttäuschung für die Schalker, die bis zur dritten Minute der Nachspielzeit noch in Führung lagen. Sie hatten in der zweiten Halbzeit eine gute kämpferische Leistung gezeigt, sich Chancen erarbeitet und das Spiel nach 0:1-Rückstand gedreht. Doch der späte Ausgleich der Augsburger verlängerte die "schwarze Serie" von sieglosen Spielen in der Bundesliga, die bereits seit Januar andauert. 27 Mal in Folge haben die "Königsblauen" nicht gewinnen können.

Dortmund entlässt Lucien Favre

"Wir haben uns im Minutentakt ins eigene Fleisch geschnitten", analysierte Mats Hummels die peinliche 1:5-Niederlage gegen den VfB Stuttgart fassungslos. "Wir sind einfach keine Mannschaft, die gut verteidigen kann", beklagte BVB-Kapitän Marco Reus, und sein Trainer Lucien Favre sprach sogar von einer "Katastrophe". Ähnlich bewerteten offenbar auch die Verantwortlichen der Dortmunder die Situation und gaben einen Tag nach der Klatsche gegen den Aufsteiger die sofortige Trennung von Favre bekannt, dessen Vertrag noch bis zum Saisonende lief.

Dortmund patzte, Stuttgart konterte: drei von fünf Treffern entstanden durch Fehlpässe des BVB

Nach dem teilweise blamablen Auftritt gegen Stuttgart war das ohnehin nicht mehr sehr große Vertrauen in den Schweizer aber offenbar aufgebraucht. Drei von fünf Gegentoren fielen durch Konter der Stuttgarter, denen jeweils ein plumper Fehlpass der Dortmunder vorausgegangen war. Es war das dritte Bundesliga-Spiel ohne Sieg und die dritte Heimpleite in der Liga in Folge. In der Tabelle liegt der BVB jetzt bereits fünf Punkte hinter der Spitze zurück.

Bayern nur remis, Leipzig gewinnt

Dort liegt nach wie vor der FC Bayern, der beim Auswärtsauftritt bei Union Berlin Mühe hatte, am Ende mit einem 1:1 aber einen Punkt mitnahm. "Uns hat gerade in der ersten Halbzeit etwas das Selbstvertrauen gefehlt", war Bayern-Trainer Hansi Flick anschließend nicht glücklich. "Das haben wir in der Pause angesprochen, mit dem zweiten Abschnitt war ich dann auch schon zufriedener. Aber wir können besser Fußball spielen."

RB Leipzig nutzte den Punktverlust der Bayern und zog in der Tabelle durch einen ungefährdeten 2:0-Sieg gegen Werder Bremen nach Punkten gleich. Die Bremer wehrten sich zwar so gut es ging, konnten mit dem Tempo und der Kreativität der Leipziger in den entscheidenden Situationen aber nicht mithalten. "Man hat gesehen, dass wir im Moment richtig Lust haben, Fußball zu spielen", sagte RB-Stürmer Yussuf Poulsen hinterher. "Wir versuchen immer, das nächste Tor zu erzielen und es macht einfach Spaß, in dieser Mannschaft zu spielen."

Einen Schritt schneller als der Gegner: ein schönes Tor von Dani Olmo (Nr. 25) bringt RB mit 2:0 in Führung

Die Bayern und Leipzig haben nun 24 Punkte auf dem Konto, könnten aber von Bayer 04 Leverkusen (22 Punkte), das im letzten Duell des Spieltags auf die TSG Hoffenheim trifft, noch überholt werden.

Gladbach belohnt sich nicht, Wolfsburg stark

Nicht wirklich vom Fleck kommt die Borussia aus Mönchengladbach, die sich von Hertha BSC 1:1 trennte und damit bereits zum fünften Mal in dieser Saison unentschieden spielte. "Das Ergebnis passt uns natürlich nicht in den Kram", sagte Borussia-Trainer Marco Rose, lobte aber den Einsatz seines Teams, das gegen Ende dem zweiten Tor sehr nahe war. "Schade, dass die Jungs sich hinten heraus nicht belohnt haben."

Weiterhin ungeschlagen blieb der VfL Wolfsburg, der sich durch ein 2:1 gegen Eintracht Frankfurt auf Rang vier vorgeschoben hat.

Wichtige Siege für Freiburg und Köln

Eine eher zähe Angelegenheit ohne viele Torszenen war das 2:0 des SC Freiburg gegen Arminia Bielefeld. Auch bei der Partie des 1. FC Köln gegen den FSV Mainz 05 dauerte es lange, bis der Ball im Netz zappelte. Nach der Führung war Köln überlegen. Erst am Ende wurde es noch einmal hektisch, nachdem der FC durch eine gelb-rote Karte gegen Ondrej Duda in Unterzahl geriet, die sich der Tscheche durch zwei Fouls innerhalb weniger Sekunden "verdient hatte". Letztlich aber behielten die Kölner durch das 1:0 drei wichtige Punkte gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf.

Der 11. Bundesliga-Spieltag in Zahlen:

FC Augsburg - FC Schalke 04 2.2 (1:0)

Tore: 1:0 Serdar (32. Eigentor), 1:1 Raman (52.), 1:2 Boujellab (61.), 2:2 Richter (90.+3)

Gelb-rote Karte: Niederlechner (56./wiederholtes Foulspiel)

Borussia Dortmund - VfB Stuttgart 1:5 (1:1)

Tore: 0:1 Wamangituka (26./Foulelfmeter), 1:1 Reyna (39.), 1:2 Wamangituka (53.), 1:3 Förster (60.), 1:4 Coulibaly (63.), 1:5 Gonzalez (90.+1)

1. FC Union Berlin - Bayern München 1:1 (1:0)

Tore: 1:0 Prömel (4.), 1:1 Lewandowski (67.)

RB Leipzig - Werder Bremen 2:0 (2:0)

Tore: 1:0 Sabitzer (26./Foulelfmeter), 2:0 Olmo (41.)

Bor. Mönchengladbach - Hertha BSC 1:1 (0:0)

Tore: 0:1 Guendouzi (47.), 1:1 Embolo (69.)

VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 2:1 (0:0)

Tore: 0:1 Dost (63./Foulelfmeter), 1:1 Weghorst (76./Handelfmeter), 2:1 Weghorst (88.)

SC Freiburg - Arminia Bielefeld 2:0 (0:0)

Tore: 1:0 Grifo (79./Foulelfmeter), 2:0 Jeong (90.+2)

FSV Mainz 05 - 1. FC Köln 0:1 (0:0)

Tore: 0:1 Rexhbecaj (55.)

Gelb-rote Karte: Duda (76./wiederholtes Foulspiel)