Schalke 04 entlässt Trainer David Wagner

Am Morgen nach der 1:3-Heimpleite gegen Werder Bremen gab FC Schalke 04 den Rauswurf von Wagner bekannt. Der 48-Jährige war knapp 15 Monate Chefcoach.

Nach dem schlechtesten Saisonstart eines Klubs in der Bundesligageschichte liegen die Gelsenkirchener mit 1:11 Toren und null Punkten auf dem letzten Tabellenplatz.

"Wir alle hatten gehofft, dass wir die sportliche Wende zusammen mit David Wagner schaffen können. Leider haben die ersten beiden Spieltage der neuen Saison nicht die dafür notwendigen Leistungen und Resultate erbracht", sagte Sportvorstand Jochen Schneider. "Wir haben uns daher dazu entschlossen, den Weg des personellen Neuanfangs zu gehen." Diese Entscheidung sei trotz der enttäuschenden Ergebnisse "alles andere als leichtgefallen".

Der Manager hatte an seinem Wunschtrainer Wagner trotz des beispiellosen Absturzes in der Rückrunde der vergangenen Saison gegen große Widerstände im Klub in der Sommerpause festgehalten. Nach dem 0:8-Debakel vor einer Woche bei Bayern München hatte er eine "deutliche Leistungssteigerung" gefordert. Nach dem Spiel am Samstagabend schwieg er zunächst.

Wagner hatte nach der erneuten Niederlage noch gesagt: "Ich glaube, dass ich Teil der Lösung sein kann." Allerdings gab er auch zu: "Ich bin der Hauptverantwortliche. Ich kenne die Mechanismen."

Zweiter Wackelkandidat

Nach der 1:4-Heimniederlage gegen VfB-Stuttgart wackelt auch der Trainerstuhl von Achim Beierlorzer von FSV Mainz 05. Doch der gibt sich kämpferisch: "Zu 100 Prozent" sehe er seine Zukunft bei den Rheinhessen, versicherte er.

Wie lange trägt Achim Beierlorzer noch das Mainzer Logo auf seiner Brust?

Auf die Frage, ob Beierlorzer am Freitag gegen Union Berlin noch auf der Mainzer Bank sitzen werde, antwortete Sportvorstand Rouven Schröder dem Sender Sky allerdings: "Das kann ich nicht bestätigen." Die Gespräche würden "ergebnisoffen" geführt, sagte Schröder weiter. "Wir werden alles auf den Tisch legen."

ust/fab (sid, dpa)