Schüsse in Kopenhagener Einkaufszentrum kein Terrorakt

Am Tag nach den tödlichen Schüssen im Kopenhagener Einkaufszentrum "Fields" geht die dänische Polizei nicht von einem terroristischen Hintergrund aus. Der Polizeichef in der dänischen Hauptstadt, Sören Thomassen, sagte, der Tatverdächtige habe in der Vergangenheit psychische Probleme gehabt und sei den "psychiatrischen Diensten bekannt". Der 22-jährige Däne habe seine Opfer offenbar willkürlich ausgewählt und bei der Tat alleine gehandelt.

Bei den Todesopfern handele es sich um zwei 17-Jährige Dänen - männlich und weiblich - sowie einen 47-jährigen russischen Staatsbürger. Vier Personen werden nach Angaben von Thomassen mit Schussverletzungen weiter behandelt. Sie sein in kritischem, aber stabilem Zustand.

Polizeichef Søren Thomassen

Am Sonntagabend hatten Einsatzkräfte zunächst die gesamte Insel Seeland, auf der auch Kopenhagen liegt, abgeriegelt. Mehrere Straße un und Autobahnausfahrten waren gesperrt worden, um eventuell mögliche Mittäter an der Flucht zu hindern.

Der Tatverdächtige war laut Polizeiangaben kurz nach dem Eintreffen der Sicherheitskräfte im Fields-Zentrum festgenommen worden, ohne dass er Widerstand leistete. Bei der Festnahme hatte er laut Polizeiangaben ein Gewehr und Munition dabei. Möglicherweise sei aber noch eine andere Waffe im Spiel gewesen. Der Festgenommene soll an diesem Montag vernommen werden, wie es weiter hieß. Er werde wegen Totschlags angeklagt. Der Vorwurf könne sich aber noch ändern.

Flucht in panischer Angst

Die Schüsse waren am späten Sonntagnachmittag in dem Einkaufszentrum Fields im relativ neuen Viertel Ørestad gefallen, das zwischen dem Zentrum und dem Flughafen liegt. Nach den ersten Schüssen waren mehr als hundert Menschen aus dem Einkaufszentrum geflüchtet, wie dänische Medien unter Berufung auf Augenzeugen berichteten. Andere Menschen versteckten sich in den Läden der Mall.

Besucher verlassen fluchtartig das Gelände des Einkaufszentrums Fields

In der Nähe befindet sich auch die große Mehrzweckhalle Royal Arena. Ein für den Abend in der Arena geplantes Konzert mit dem britischen Sänger Harry Styles sollte zunächst stattfinden, wurde nach Kritik jedoch abgesagt.

Das dänische Königshaus rief zum Zusammenhalt auf. Die Situation erfordere Einigkeit und Fürsorge, teilten Königin Margrethe II. und das Kronprinzenpaar Frederik und Mary mit. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen verurteilte die Tat als "grausamen Angriff". Alle Dänen seien brutal aus dem strahlenden Sommer gerissen worden, der gerade erst begonnen habe. "Es ist unverständlich. Herzzerreißend. Zwecklos. Unsere schöne und sonst so sichere Hauptstadt wurde im Bruchteil einer Sekunde verändert."

ehl/qu/wa/uh (dpa, afp, rtr)