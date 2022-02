Schüsse am Präsidentenpalast in Guinea-Bissau

Nach Schüssen in der Hauptstadt von Guinea-Bissau wächst die Angst vor einem weiteren Putsch im Westen Afrikas. Nach Angaben von Beobachtern fielen die Schüsse, als Staatspräsident Umaro Sissoco Embalo in Bissau eine außerordentliche Kabinettssitzung abhielt. Aus Sicherheitskreisen verlautete, mehrere Menschen seien von Schüssen getroffen worden. Der Regierungssitz in Bissau wurde von schwer bewaffneten Männern umstellt, wie Reporter der Nachrichtenagentur afp berichten. Die Bewaffneten hielten Passanten auf Abstand. Wer die Schüsse abfeuerte, war zunächst unklar. Auch zum Verbleib von Embalo liegen keine Informationen vor.

Am Dienstagnachmittag herrschte nach Angaben eines Bürgerrechtlers in der Hauptstadt Bissau angespannte Stille. Sonst belebte Straßen blieben demnach weitgehend leer. Auch die Märkte in der Stadt leerten sich, Banken schlossen ihre Pforten. Militärfahrzeuge patrouillierten in den Straßen. Am Abend wurden auch Schüsse von einem nahe gelegenen Marine-Stützpunkt gemeldet. Unklar blieb, ob der Staatsstreich erfolgreich war oder nicht.

UN-Generalsekretär fordert Ende der Kämpfe

UN-Generalsekretär António Guterres zeigte sich "zutiefst besorgt über die Nachricht von schweren Kämpfen". Er forderte ein sofortiges Ende der Kämpfe und die uneingeschränkte Achtung der demokratischen Institutionen des Landes. Die Soldaten müssten zurück in ihre Kasernen gehen, Staatsstreiche seien "völlig inakzeptabel".

Die westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas verurteilte "diesen versuchten Staatsstreich" und machte "das Militär für das Wohlergehen von Präsident Embalo und Mitgliedern seiner Regierung verantwortlich".

Während der Schusswechsel beim Präsidentenpalast versammeln sich diese Bürger in Bissau

Guinea-Bissau mit seinen etwa zwei Millionen Einwohnern liegt im Westen Afrikas zwischen Senegal und Guinea. Das Land gilt seit Jahren als politisch instabil: Neun Coups oder Putschversuche wurden gezählt, seit das Land nach einem langen Befreiungskrieg von Portugal im Jahr 1974 unabhängig wurde. Am Dienstag empfahl die portugiesische Botschaft in Guinea-Bissau ihren dort lebenden Bürgern, zu Hause zu bleiben.

Politische Rückschläge

Seit 2014 befindet sich Guinea-Bissau auf dem Weg zurück zu einer verfassungsmäßigen Ordnung. Jedoch gibt es immer wieder Rückschläge durch wechselnde Regierungen, Putschversuche und Gewalt. Das Land leidet unter massiver Korruption und gilt als Drehscheibe für den Kokainhandel zwischen Lateinamerika und Europa. Seit Anfang 2020 wird Guinea-Bissau von Präsident Embalo, einem ehemaligen General, regiert. Der Amtsantritt des 49-Jährigen war umstritten und von anhaltenden Protesten begleitet.

Die Ereignisse vom Dienstag erinnern an die Putschserie, die seit 2020 Westafrika erschüttert: In Mali putschte die Armee im August 2020 und erneut im Mai 2021, in Guinea im September 2021 und in Burkina Faso übernahmen Militärs im Januar die Macht. Die Lage in diesen Ländern ist auch auf einem Gipfeltreffen der Ecowas in dieser Woche Thema.

kle/sti (afp, rtr, dpa)