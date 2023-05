DW Nachrichten

Schüler tötet neun Menschen in Belgrader Schule

Mit der Waffe seines Vaters soll ein Siebtklässler in einer Schule in Belgrad acht Mitschüler und einen Wachmann erschossen haben. Das Entsetzen über die Tat ist groß in Serbien. Solche Taten sind dort ausgesprochen selten.