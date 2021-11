Der SCP spielt in der Saison 2019/2020 zum zweiten Mal in der Bundesliga. In der Saison 2015/16 war man schon einmal im Oberhaus dabei, stieg aber direkt wieder in die 2. Bundesliga ab.

Der heutige SC Paderborn 07 entstand 1985 unter dem Namen TuS Paderborn-Neuhaus. Damals fusionierten der TuS Schloß Neuhaus und der 1. FC Paderborn. Die Paderborner tragen ihre Heimspiele in der Benteler-Arena aus.