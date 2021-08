SC Freiburg verdirbt Dortmund das Spiel

Freiburgs Trainer Christian Streich war vorher skeptisch. Vielleicht war es auch eine taktische Skepsis, Streich ist ja ein berüchtigter Tiefstapler. Seine Mannschaft müsse vermeiden, von den Gästen überrannt zu werden, die seien ja so schnell. Gut 90 Minuten später hatte Streich seine Mannschaft zu einem 2:1 (1:0) gegen das Dortmunder Star-Ensemble geführt. Dort, beim BVB, hat der neue Trainer Marco Rose schon ein typisches BVB-Gefühl mitbekommen. Zwar viel Spielanteil, aber es half nichts. Schon der Freistoß durch Vincenzo Grifo ein wunderbares Ding - erster Torschuss der Freiburger, erster Treffer ins linke Eck. Als Roland Sallai nach der Pause auf 2:0 erhöht, dürfte dem Dortmunder Lager klar geworden sein, dass es auch in dieser Spielzeit keine Geschenke und keinen Durchmarsch etwa in die Königsklasse geben wird. Dass der einzige Dortmunder Treffer auch noch ein Freiburger Eigentor war, passt da ins Bild. Fazit: Bei diesen beiden Mannschaften ist in dieser Saison alles möglich.

Alles wie immer - so ist es dagegen bei Hertha BSC. Die Berliner haben einen Fehlstart in die neue Saison hingelegt, der VfL Wolfsburg darf sich zumindest für einen Tag über die Tabellenführung freuen. Die Berliner unterlagen am zweiten Spieltag den Niedersachsen durch einen späten Treffer des eingewechselten Lukas Nmecha (88. Minute) mit 1:2 (0:0).

Zweites Spiel, zweiter Sieg - Maximillian Arnold, Ridle Baku und Kevin Mbabu (v.r.n.l.) freuen sich über die Tabellenführung

Hertha blieb damit zum fünften Mal in Folge in einem Heimspiel gegen Wolfsburg sieglos und ist als einziges Team noch ohne Punkte - und am kommenden Spieltag geht es zum Meister Bayern München. Die Wolfsburger empfangen mit der optimalen Ausbeute von sechs Zählern RB Leipzig.

Die fulminante Spieltagseröffnung

Die RB-Kicker hatten den Spieltag am Freitagabend fulminant eröffnet - beim 4:0 (1:0) über den VfB Stuttgart zeigten die Leipziger ein regelrechtes Offensivfeuerwerk. Doch nicht nur Matchwinner Dominik Szoboszlai mit zwei Treffern begeisterte - die Leipziger waren in fast allen Mannschaftsteilen eine Klasse besser. Stuttgart hat einige Hausaufgaben zu erledigen.

Leverkusen zeigt, was es kann

Gerardo Seoane hat in Leverkusen eine perfekte Heimpremiere in der Fußball-Bundesliga gefeiert. Die neue Coach gewann mit Bayer 04 Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach mit 4:0 (2:0) und kam damit zum ersten Sieg mit seinem neuen Team. Gladbachs neuer Chefcoach Adi Hütter, der beim Schweizer Meister Young Boys Bern einst Vorgänger von Seoane gewesen war, blieb dagegen auch im zweiten Spiel mit der Borussia sieglos.

Moussa Diaby feiert seinen Treffer zum 3:0 gegen Gladbach

"Das war ein sehr gutes Spiel von uns, ich denke, jeder hier im Stadion hat es genossen. Das haben wir auch auf dem Platz", sagte der neue Linksverteidiger Mitchel Bakker nach der Partie bei Sky. Die Bayer-Elf agierte überlegen, Torwart Lukas Hradecky hielt zudem einen Foulelfmeter gegen Lars Stindl. "Wir haben ganz schlecht reingefunden", sagte Stindl. "Den Elfmeter darfst Du so nicht schießen, das passt dann einfach zum Tag."

Bochum hat jetzt schon das "Tor des Jahres"

In Bochum hingegen zeigten Mannschaft und Fans, was die Liga in dieser Saison vom Aufsteiger erwarten kann: Euphorie und leidenschaftliche Fußballer. Nach dem 2:0 (1:0) gegen den FSV Mainz 05 im ersten Bundesliga-Heimspiel seit 4123 Tagen feierten die Bochumer Anhänger unter den 12.548 Zuschauern frenetisch ihr Team, aber vor allem einen Mann: Gerrit Holtmann.

Gerrit Holtmann spielt sich an der halben Mainzer Mannschaft vorbei und schießt ein tolles Tor

Der Ex-Mainzer sorgte mit seinem Super-Sololauf und dem Treffer zum 1:0 für das absolute Highlight des Spiels. Der Bochumer Stadionsprecher rief den Treffer kurzentschlossen zum "Tor des Jahres" aus. In der zweiten Halbzeit erhöhte Neuzugang Sebastian Polter (56.), ein weiterer ehemaliger FSV-Profi, per Kopf. "Es war ein verdienter Sieg für Bochum", sagte der Mainzer Sportdirektor Martin Schmidt bei Sky. Dem war nichts hinzuzufügen.

Fürth ohne Sieg, Bielefeld erschütternd schwach

Den ersten Saisonsieg verpasste hingegen der andere Aufsteiger: Die Fürther hatten tapfer gekämpft, wirklich alles versucht - aber gewonnen hatten sie eben wieder nicht, auch nicht bei ihrem insgesamt 18. Heimspiel in ihrer zweiten Saison in der Fußball-Bundesliga. Das 1:1 (0:1) der SpVgg gegen ein erschütternd schwaches Arminia Bielefeld war eines jener Spiele, die ein Aufsteiger besser gewinnen sollte, wenn er am Ende die Klasse halten will. Doch die Franken ließen selbst ihre Überzahl nach einer Gelb-Roten Karte für Alessandro Schöpf (68.) ungenutzt.

Der 2. Spieltag im Überblick:

RB Leipzig - VfB Stuttgart 4:0 (1:0)

Tore: 1:0 Szoboszlai (38.), 2:0 Forsberg (46.), 3:0 Szoboszlai (52.), 4:0 Silva (65.)

Eintracht Frankfurt - FC Augsburg (0:0)

Tore: keine

SC Freiburg - Borussia Dortmund 2:1 (1:0)

Tore: 1:0 Grifo (6.), 2:0 Sallai (53.), 2:1 (Keitel/ET)

Hertha BSC Berlin - VfL Wolfsburg 1:2 (0:0)

Tore: 1:0 Lukébakio (60.), 1:1 Baku (74.), 1:2 Nmecha (88.)

VfL Bochum - FSV Mainz 05 2:0 (1:0)

Tore: 1:0 Holtmann (21.), 2:0 Polter (56.)

SpVgg Greuther Fürth - Arminia Bielefeld 1:1 (0:1)

Tore: 0:1 Klos ( 45.), 1:1 Hrgota (50.),

Gelb-Rote Karte: Schöpf (Bielefeld, 68.)

Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach 4:0 (2:0)

Tore: 1:0 Sommer (3./ET), 2:0 Schick (8.), 3:0 Diaby (55.), 4:0 Amiri (87.)

Sonntagsspiele:

TSG Hoffenheim - 1. FC Union Berlin

Bayern München - 1. FC Köln