SC Freiburg fordert FC Bayern heraus

Ausgangslage:

So eng wie in dieser Saison lagen Münchener und Freiburger vor einem 11. Bundesliga-Spieltag zuvor erst dreimal zusammen. Zuletzt waren sie im Herbst 2019 nach den ersten zehn Spieltagen punktgleich Vierter und Fünfter. Diesmal empfängt der Tabellenführer den Dritten der Bundesliga, und zum ersten Mal überhaupt sind die beiden Klubs beim direkten Duell beide unter den Top-Drei der Liga.

Es ist also ein echtes Spitzenspiel - aber das nicht nur wegen der Platzierungen. Die Bayern haben sich vom Schock der 0:5-Pokal-Niederlage gegen Mönchengladbach offenbar gut erholt: In der Liga bei Union Berlin und in der Champions League gegen Benfica Lissabon gab es jeweils ein 5:2. Freiburg ist zwar nicht so treffsicher wie der Rekordmeister aus München, ist aber die letzte noch ungeschlagene Bundesligamannschaft und verfügt mit gerade einmal sieben Gegentoren über die beste Abwehr. Ob das auch gegen Robert Lewandowski und Co. so bleibt?

Stimmen:

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern): "Der SC Freiburg ist ein sehr sympathischer Verein, der aus seinen Möglichkeiten seit Jahren das Maximale herausholt. "

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Wir wollen ihnen die Stirn bieten. Auch wenn unsere Stirn vielleicht nur halb so groß ist wie ihre bayerische. Aber unsere Stirn soll auch hart und stark sein."

Lukas Kübler (SC Freiburg): "Wenn wir jetzt schon anfangen zu träumen - ich glaube, das geht einfach nach hinten los. Mit dieser Haltung laufen wir nicht Gefahr, zu überpacen. Unsere Denkweise ist bescheiden, aber gut, weil sie uns hilft, weiter so zu spielen und nicht rumzuspinnen."

Statistik:

Die Bilanz nach bislang 42 Bundesligaspielen spricht mit 29:4 Siegen bei neun Unentschieden klar für die Bayern, allerdings haben die Freiburger den Münchenern schon einige Male empfindlich wehtun können - auch wenn das lange her ist. Drei ihrer vier Siege gegen die Münchener feierten die Freiburger unter Trainer Volker Finke in den 90er Jahren. Den letzten Erfolg gab es im Mai 2015. Noch frisch in Erinnerung ist den SC-Fans auch das 1:1 vom November 2018 in München, als Lukas Höler mit einem späten Treffer den Bayern-Erfolg noch vereitelte. Allerdings gab es für den Sportclub bislang noch nie einen Sieg in München. Gelingt es diesmal, wäre es gleichzeitig der erste Auswärtserfolg bei einem Spitzenreiter in der mittlerweile schon recht langen Bundesliga-Historie der Freiburger.