Saudi-Arabien verdoppelt Öl-Import aus Russland

Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Refinitiv-Daten meldete, erreichten von April bis Juni 647.000 Tonnen Öl das Königreich über russische und estländische Häfen. Dies entspricht 48.000 Barrel (159 Liter) pro Tag. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres betrug die Menge 320.000 Tonnen.

Saudi-Arabien verwendet das importierte Öl zur Stromerzeugung und kann dann eigenes Rohöl exportieren. Besonders viel Strom wird auf der Arabischen Halbinsel in den heißen Sommermonaten zur Kühlung benötigt.

Russland verkauft sein Öl angesichts der Sanktionen, insbesondere der Europäischen Union, auf dem Weltmarkt mit deutlichen Preisnachlässen. Zwar weigern sich viele Staaten vor dem Hintergrund des russischen Kriegs gegen die Ukraine, Öl aus Russland zu kaufen. Andere wie China und Indien sowie zahlreiche Länder in Afrika und Nahost haben dagegen ihre Importe erhöht.

Öl-Exporte - auch ein Thema bei Bidens Besuch in Saudi-Arabien

An diesem Freitag reist US-Präsident Joe Biden nach Saudi-Arabien, der letzten Station seiner Nahostreise. Es wird erwartet, dass er versuchen wird, das Königreich zu einer Erhöhung der Öl-Exporte zu bewegen. Nicht nur in der EU, sondern auch in den USA sind die hohen Spritpreise derzeit ein großes Thema.

Biden steht in den USA wegen der stark gestiegenen Treibstoffpreise enorm unter Druck – und das knapp vier Monate vor den wichtigen Kongresswahlen. Vorwürfe, er würde mit seiner Reise nun Menschenrechte dem Verlangen nach billigerem Öl unterordnen, weist Biden zurück.

qu/ie (rtr)