Modisch verhüllt: Kollektionen für Muslima

Erst seit wenigen Jahren finden im konservativen Saudi-Arabien überhaupt Modeveranstaltungen statt. Anfangs war das noch ein politisches Signal, denn lange hatten Frauen wenig Möglichkeiten, sich öffentlich modisch auszudrücken: Die Abaya, ein schwarzes bodenlanges Gewand, überdeckte ihre Kleidung. Inzwischen verzeichnet das konservativ-muslimische Königreich mikroskopische Fortschritte in Sachen Gleichberechtigung. Frauen dürfen seit kurzem selbst Auto fahren. Das Fußballstadion ist für Frauen nicht mehr tabu. Und künftig sollen Frauen ohne Erlaubnis eines Mannes Unternehmen gründen dürfen.

Tschador heißt dieser Ganzkörperschleier, der nur Gesicht oder Gesichtspartien freilässt

Noch zur Fashion Week vor drei Jahren reisten Europas Modegrößen an, um im luxuriösen Ritz Carlton-Hotel von Riad ihre Entwürfe vorzustellen, darunter Jean Paul Gaultier und Roberto Cavalli. Sie trafen auf saudi-arabische Designer. Als Zuschauer durften Männer an den Shows jedoch nicht teilnehmen. Und obwohl die Modebranche davon lebt, dass neu vorgestellte Kollektionen gefilmt, fotografiert und medial verbreitet werden - Kameras waren strikt verboten.

Mode für einen riesigen Markt

Diesmal war vieles anders: Auf dem Laufsteg in der belgischen Botschaft in Riad traf Orient auf Okzident. Die Formel für ein einvernehmliches Miteinander lautete: Modest Fashion! In den sozialen Medien ist Modest Fashion längst ein Begriff - in den USA, Deutschland, der Türkei und selbst in den arabischen Staaten. Die Bezeichnung steht für - im muslimischen Sinne - "sittliche Mode". Die Zielgruppe sind muslimische Frauen, die eine wachsende Kaufkraft entwickeln. Schon 2016 haben Muslime weltweit rund 210 Milliarden Euro für Kleidung ausgegeben. Bis 2022 sollen es laut Global Islamic Economy Report sogar 310 Milliarden Dollar werden.

Muslimische Mode im Visier: "Contemporary Muslim Fashions" Milliardenschwerer Markt "Modest" nennt sich die Mode für muslimische Frauen, was so viel heißen soll wie "bescheiden", "dezent" oder "weniger körperbetont". Sie feiert die Verhüllung des weiblichen Körpers. 44 Milliarden Dollar schwer ist der Markt für muslimische Mode im Jahr. Labels aus aller Welt wollen ein Stück vom Kuchen abhaben. Unser Bild zeigt Raşit Bağzıbağlıs "Desert Dream Collection" für "Modanisa".

Muslimische Mode im Visier: "Contemporary Muslim Fashions" Ein modisches Accessoire? Am Kopftuch scheiden sich die Geister: Die einen tragen es freiwillig, die anderen haben keine Wahl. In muslimischen Ländern wie dem Iran, Irak, Afghanistan oder Jemen gelten strenge Kleidungsvorschriften. In Deutschland ist das Kopftuch mitunter ein politisches Signal. Unser Bild stammt aus dem Video "Somewhere in America". Für diese jungen Frauen ist das Kopftuch ein modisches Accessoire.

Muslimische Mode im Visier: "Contemporary Muslim Fashions" Ein Schlag gegen Frauenrechte? Verharmlosen die Ausstellungsmacher islamische Kleidervorschriften als Modetrend? Das meint eine Gruppe "säkularer Migrantinnen". Die Ausstellung, schreiben sie, sei "ein Schlag gegen die Frauenrechte und mache sich mit der Religionspolizei in manchen islamischen Ländern gemein". Zu der Gruppe zählt auch die in Frankfurt im Exil lebende iranische Frauenrechtlerin Monireh Kazemi.

Muslimische Mode im Visier: "Contemporary Muslim Fashions" Streit über Mode Von Haute Couture über Streetwear bis zu Sportbekleidung: Die Ausstellung im Frankfurter Museum für Angewandte Kunst spießt das Phänomen zeitgenössischer muslimischer Mode auf. Schon vor der Eröffnung schlug die Schau, die aus San Francisco in den USA kommt, hohe Wellen. Unser Bild zeigt junge Musliminnen beim Speerwerfen in der besetzten Westbank.

Muslimische Mode im Visier: "Contemporary Muslim Fashions" Strenge Kontrollen Körperscans und Taschenkontrollen wie am Flughafen - die Sicherheitsvorkehrungen am Eingang sind streng. Und offenbar auch nötig: Der Museumsdirektor erhielt Drohungen. Feministinnen protestierten: erst wenn auch das Bild einer gesteinigten Frau gezeigt werde, sei die Ausstellung akzeptabel. Das allein zeigt, wie politisch die Schau ist. Im Bild: eine Muslimin im Hijab-Badeanzug.

Muslimische Mode im Visier: "Contemporary Muslim Fashions" Böse Vorahnung Schon als die Ausstellung im Herbst 2018 in San Francisco eröffnete, rechnete Kurator Max Hollein mit massiver Kritik. Man werde ihm vielleicht vorwerfen, einer Mode zu huldigen, mutmaßte er, die die Unterdrückung von Frauen feiere. Doch dann drehte sich alles um Trumps Einreiseverbot für Staatsangehörige muslimischer Länder. Bei Holleins Kollegen in Frankfurt trifft seine Befürchtung nun ein.

Muslimische Mode im Visier: "Contemporary Muslim Fashions" Mode neben Politik Auch die großen Sportartikelhersteller sind groß im Geschäft mit islamischer Mode. Das Bild zeigt eine Boxerin im Ganzkörper-Outfit von Nike. Daneben kreist die Schau auch um das Thema Muslim-Feindlichkeit: Auf einer Bomberjacke findet sich - in arabischer Schrift - der erste Zusatzartikel der US-Verfassung abgedruckt. Er garantiert Religionsfreiheit.

Muslimische Mode im Visier: "Contemporary Muslim Fashions" Mode auf Instagram und Co. Unzählige Blogger, Influencer und Modemagazine widmen sich der muslimischen Modewelt. Sogenannte "Hijabistas" zelebrieren auf Instagram das traditionelle Kopftuch als modisches Must-have. Auch dieser Aspekt kommt in der Ausstellung "Contemporary Muslim Fashion", die noch bis zum 1. September in Frankfurter Museum für Angewandte Kunst zu sehen ist, zur Sprache. Autorin/Autor: Stefan Dege



Westliche Modemarken wie Nike, Dolce&Gabbana und H&M reagieren längst auf diesen Trend. Auch europäische Modedesigner arbeiten immer öfter mit finanzstarken Partnern in den Golfstaaten zusammen. So zum Beispiel kürzlich der belgische Modedesigner Christophe Beaufays, der gemeinsam mit Safia Hussein Guerras, Prinzessin des saudischen Königshauses, eine Kollektion kreierte.

Diese wurde jetzt einem gemischten, ausgewählten Publikum vorgestellt, zwar auf einem Botschaftsgelände - aber doch eine kleine Revolution in Saudi Arabien, wo Modeschauen in der Regel nicht vor gemischtem Publikum stattfinden, sondern manchmal sogar mit Drohnen statt mit weiblichen Models.

H&M-Model mit Hidschab: Auch internationale Ketten investieren in den arabischen Modemarkt

Umstritten: Modest Fashion

Auch ist das Phänomen der Modest Fashion nicht unumstritten. Als 2019 die Ausstellung "Contemporary Muslim Fashions" in Frankfurt am Main Halt machte, kritisierte eine Gruppe säkulärer Migrantinnen, das Museum für Angewandte Kunst verharmlose mit seiner Schau streng konservative Kleidervorschriften als Modetrend.

Auch jetzt verzichtete die Kollektion von Prinzessin Safia Hussein Guerras und Christophe Beaufays auf allzuviel Extravaganz. Aufregend weil anspielungsreich wirkte da schon der Cowboyhut, den ein Model trug. Andere Modedesigner zeigten mehr Mut zu bunten Farben, starken Mustern und viel Glamour, etwa der türkische Modedesigner Raşit Bağzıbağlı, der vorwiegend westliche Mode entwirft. Erst 2017 präsentierte er seine erste Kollektion von Modest Fashion auf der Dubai Modest Fashion Week, mit dem US-amerikanischen Topmodel Halime Aden. Nicht umsonst hat Raşit Bağzıbağlı über 400.000 Follower auf Instagram.