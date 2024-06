Rettungssanitäter tragen in Mina einen Patienten mit Hitzschlag zur medizinischen Versorgungsstelle. Bereits 2700 Menschen werden wegen hitzebedingter Notfälle im Krankenhaus behandelt, meldet das saudische Gesundheitsministerium. Mina liegt in der Wüste östlich der Stadt Mekka auf dem Weg zum Hügel Arafat und beherbergt die Pilger in riesigen Zeltstätten.