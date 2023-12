Samuel L. Jackson zum 75. Geburtstag

Er ist einer der Schauspieler, die in Hollywood die Kassen klingeln lassen. Samuel L. Jackson übernahm Rollen in "Pulp Fiction", "Django Unchained" und bei Marvel. Auch als Aktivist machte er sich einen Namen.

Samuel L. Jackson ist einer der Aushängeschilder Hollywoods. Von "Pulp Fiction" bis hin zu Marvels Cinematic Universe (MCU) hat der Schauspieler das Kino geprägt. Dafür sorgte sein souveränes Auftreten, seine Vielseitigkeit und seine - zumindest für das englischsprachige Publikum - unverwechselbare Stimme.

Geboren wurde Jackson am 21. Dezember 1948 in der amerikanischen Hauptstadt Washington. Samuel Leroy Jackson, wie er mit vollem Namen heißt, wuchs als Einzelkind bei seiner Mutter und seinen Großeltern in Chattanooga im US-Bundesstaat Tennessee auf. Er besuchte das historische Black Morehouse College in Atlanta, Georgia. Er studierte zunächst Meeresbiologie, wechselte dann zur Architektur und schließlich zur Schauspielerei.

Während seines Studiums kam er in Kontakt mit der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. In einem Interview von 2023 mit dem "Rolling Stone" Magazin sagte er, dass sein Engagement in der Bewegung dazu führte, dass das FBI - die zentrale Sicherheitsbehörde der USA - 1969 seine Mutter aufsuchte, um ihr mitzuteilen, dass "etwas Schlimmes mit ihm passieren würde", wenn er Atlanta nicht verlasse. Daraufhin setzte sie ihren Sohn in ein Flugzeug nach Los Angeles.

Regisseure, die Samuel L. Jacksons Karriere förderten

Die Zusammenarbeit mit Regisseur Spike Lee, der wie Jackson am Morehouse College studiert hatte, beflügelte seine Karriere. 1989 spielte Jackson in Lees Film "Do the Right Thing", in dem er sein schauspielerisches Talent unter Beweis stellen konnte. Der Film ebnete den Weg für eine weitere Zusammenarbeit der beiden. Bis heute hat Jackson in sechs Filmen von Lee mitgewirkt, darunter "Mo' Better Blues" (1990), "Jungle Fever" (1991) und "Chi-Raq" (2015).

In Spike Lees "Jungle Fever" spielte Jackson den Crack-süchtigen Gator Purify, kurz nachdem er eine Rehabilitationsmaßnahme wegen seines eigenen Drogenmissbrauchs abgeschlossen hatte Bild: picture alliance / COLLECTION CHRISTOPHEL

Auf der anderen Seite war es Quentin Tarantino, der Jacksons weitere Karriere beeinflusste. Er besetzte ihn für die Rolle des Bibelstellen zitierenden Killers Jules Winnfield in seinem Riesenerfolg "Pulp Fiction" (1994). Jacksons mitreißende Darstellung und seine Interpretation des inzwischen berühmten Tarantino-Monologs aus Hesekiel 25,17 machten ihn zu einem international bekannten Star. Außerdem wurde er für einen Oscar als Bester Nebendarsteller nominiert.

Walk of Fame: Quentin Tarantino und sein Freund Samuel L. Jackson haben beide einen Stern auf dem Hollywood Boulevard Bild: Richard Shotwell/Invision/AP/picture alliance

Ihre Zusammenarbeit setzte sich in Filmen wie "Jackie Brown" (1997) und "Django Unchained" (2012) fort. Tarantinos scharfzüngige und sorgfältig ausgearbeitete Dialoge kommen in Jacksons Interpretation perfekt zum Ausdruck. Sie bleiben dem Publikum noch lange nach dem Abspann im Gedächtnis..

Unverwechselbare Charaktere

Ob als bedrohlicher Bösewicht in "Stirb Langsam: Jetzt erst recht" (1995), als weiser und mächtiger Jedi-Meister Mace Windu in der "Star Wars"-Prequel-Trilogie oder als Superheld Frozone in den "Die Unglaublichen" - Jacksons schauspielerische Bandbreite ist beeindruckend. Scheinbar mühelos wechselt er zwischen den Genres und verleiht jeder Rolle Authentizität und Charisma.

Samuel L. Jackson als der Jedi-Meister Mace Windu in "Star Wars: Episode II - Angriff der Klonkrieger" (2002) Bild: kpa Publicity/United Archives/picture alliance

Seine Darstellung von Nick Fury im MCU, die in einer sogenannten Post-Credit-Szene in "Iron Man" (2008) nach dem Abspann begann, hat ihn für eine ganze Generation von Kinobesuchern zu einem Symbol für Autorität und Führung gemacht. Die Tatsache, dass die Figur in verschiedenen Marvel-Filmen und TV-Serien auftaucht, festigt Jacksons Platz im Pantheon der Ikonen der Popkultur.

Der Aktivist Samuel L. Jackson

Jacksons Einfluss geht weit über die Schauspielerei hinaus. Seit langem setzt er sich für Vielfalt in der Filmindustrie ein. Er nutzt seine Bekanntheit, um auf die mangelnde Repräsentation von Minderheiten vor und hinter der Kamera aufmerksam zu machen.

Jackson unterstützt verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen, darunter solche, die sich auf Bildung und Gesundheit konzentrieren. Sein Engagement für "One for the Boys", eine Organisation, die auf Krebserkrankungen bei Männern aufmerksam machen will, zeigt, dass er sich bemüht, die Welt über den Unterhaltungssektor hinaus positiv zu beeinflussen.

Seit 1980 ist Samuel L. Jackson mit LaTanya Richardson verheiratet Bild: Lev Radin/Pacific Press/picture alliance

Trotz seiner überlebensgroßen Persönlichkeit vor der Kamera ist Jackson für seine bodenständige Art hinter der Kamera bekannt. In Interviews ist er offen und scheut sich nicht, seine Meinung zu politischen Themen und ethnischen Beziehungen zu äußern. Er spricht auch über seine früheren Kämpfe gegen Drogenmissbrauch und über seine Leidenschaft für Golf, die seine frühere Sucht ersetzt hat.

Eine Ikone der Popkultur

Seine Stimme hat für englische Zuschauer einen hohen Wiedererkennungswert und macht ihn zu einem gefragten Sprecher für Dokumentarfilme, Werbung und sogar für GPS-Navigationssysteme. Seine Sprüche, die er mit dem für ihn typischen Elan vorträgt, haben sich ins kulturelle Gedächtnis eingebrannt und seinen Status als Ikone der Popkultur weiter gefestigt.

Mit seinen 75 Jahren ist Samuel L. Jackson einer der erfolgreichsten Schauspieler aller Zeiten. Ob er nun mit dem Laserschwert kämpft, ikonische Monologe aufsagt oder sich für soziale Veränderungen einsetzt - Jackson hat ein bleibendes Vermächtnis in der Welt der Unterhaltung hinterlassen.

Adaption aus dem Englischen: Verena Greb