Sahra Wagenknechts Partei will über Europa in den Bundestag

Die Europawahl 2024 wird zur ersten Bewährungsprobe für das "Bündnis Sahra Wagenknecht – Für Vernunft und Gerechtigkeit" (BSW). Mittelfristig will die frühere Linken-Galionsfigur die Politik in Deutschland aufmischen.

So viel Medienrummel wie am Gründungstag der neuen Partei gibt es sonst nur, wenn der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz einmal im Jahr in die Bundespressekonferenz im Berliner Regierungsviertel kommt. Dieses Mal sind neben Sahra Wagenknecht fünf weitere Gründungsmitglieder der neuen Partei dabei: drei ehemalige Linke, ein Hochschulprofessor und ein früherer Oberbürgermeister aus Düsseldorf, der nach 40 Jahren die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) verlassen hat. Auf den ersten Blick steckt also viel linkes Potenzial im Wagenknecht-Bündnis.

Die Namensgeberin der neuen politischen Kraft kann mit solchen Zuschreibungen aber nur noch wenig anfangen: "Für viele Menschen ist links heutzutage mit ganz anderen Debatten besetzt. Da geht es um Gender-Fragen, da geht es um Lifestyle-Fragen. Und davon fühlen sie sich nicht mehr vertreten." Deshalb werde ihre Partei Labels wie "links" nicht für sich benutzen, betont Wagenknecht.

Sahra Wagenknecht lässt ihre Vergangenheit endgültig hinter sich

Damit verabschiedet sie sich die 54-Jährige auch endgültig von ihrer politischen Vergangenheit, denn die junge Sahra Wagenknecht war Kommunistin. Das blieb auch noch eine Weile so, als sie älter wurde und die DDR-Diktatur im lange Zeit geteilten Deutschland längst Geschichte war. Später prägte die aus Jena im Bundesland Thüringen stammende Politikerin viele Jahre das Bild der Partei Die Linke - meistens im Streit um den vermeintlich richtigen Kurs. Im Oktober 2023 zog Wagenknecht einen Schlussstrich und kündigte die Gründung einer eigenen Partei an, die an diesem Montag (08.01.2024) offiziell erfolgte.

Wagenknecht-Partei offiziell gegründet To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Viel Zeit, um sich auf die erste Bewährungsprobe vorzubereiten, bleibt dem Bündnis Sahra Wagenknecht nicht: Im Juni 2024 findet die Europawahl statt. Als Spitzenkandidat soll dabei der frühere Linken-Bundestagsabgeordnete Fabio de Masi antreten. Ein Mann, der sich in Brüssel auskennt, denn er war schon mal im Europäischen Parlament – für seine ehemalige Partei.

Landtagswahlen im Osten Deutschlands als Gradmesser

Die nächste Etappe der neuen Partei BSW sind die Landtagswahlen im September in drei ostdeutschen Bundesländern. Dort will man auch der vom Verfassungsschutz als teilweise rechtsextremistisch eingestuften Alternative für Deutschland (AfD) Paroli bieten. Sie liegt in aktuellen Umfragen mit über 30 Prozent in Brandenburg, Thüringen und Sachsen an der Spitze.

Vom Abschneiden auf europäischer und landespolitischer Ebene dürfte es abhängen, welche Perspektive die Wagenknecht-Partei bei der nächsten planmäßigen Bundestagswahl 2025 haben wird. Denn darauf liegt der Fokus. Man habe sich gegründet, damit die "falsche Politik" der amtierenden Koalition aus SPD, Grünen und Freien Demokraten (FDP) überwunden werden könne, sagt Sahra Wagenknecht.

Welchen Parteien kann das neue Bündnis gefährlich werden?

Die Bundesregierung bezichtigt sie der "Unfähigkeit und Arroganz", mit der sie das Land spalte, die Zukunft verspiele und die Demokratie gefährde. Welchen Parteien das "Bündnis Sahra Wagenknecht" am gefährlichsten werden kann, ist im Moment noch schwer einzuschätzen.

Die Linke, SPD und Grüne: in Umfragen rechnerisch zusammen so stark oder schwach wie die Unionsparteien CDU und CSU...

Auf jeden steht die Neugründung sinnbildlich für die Krise, in der sich das gesamte linke Parteien-Spektrum derzeit befindet: im Abwärtstrend und auf der Suche nach neuen Ufern. Das gilt für die oppositionelle und mehr denn je um ihre Zukunft ringende Partei Die Linke, aber auch für SPD und Grüne. Beide verstehen sich ebenfalls als links und bilden seit 2021 eine Regierungskoalition mit der stark marktwirtschaftlich orientierten FDP.

Der Bedeutungsverlust linker Parteien hat nach Überzeugung des Politikwissenschaftlers Werner Patzelt eine entscheidende Ursache: dass sie sich zu wenig um die sogenannten einfachen Leute kümmern. Die seien zum Beispiel durch fehlenden Wohnraum bedroht und hätten mit "woken", linken Vorstellungen wenig zu tun, meint Patzelt im Interview mit der DW.

Warum die "einfachen Leute" AfD wählen

Der Begriff "woke" stammt aus dem Englischen und bedeutet, ein wachsames Bewusstsein für soziale Gerechtigkeit und Rassismus zu haben. Themen, mit denen sich nach Ansicht des Parteien-Experten Patzelt vor allem die akademische und gebildete Linke beschäftige. Und solange sich daran nichts ändere, dürfe sich die Linke nicht wundern, "wenn die einfachen Leute eher bei den Rechten ihre Hoffnungen abladen".

Werner Patzelt über eine Querfront zwischen Links und Rechts To play this audio please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 audio

Die AfD erzielt ihre hohen Zustimmungswerte insbesondere mit migrationsfeindlichen Tönen. Keine offene Ablehnung, aber skeptische und warnende Worte zum Stichwort Migration finden sich auch im Gründungsmanifest der neuen Partei von Sahra Wagenknecht: "Den Preis für verschärfte Konkurrenz um bezahlbaren Wohnraum, um Jobs mit niedrigen Löhnen und für eine misslungene Integration zahlen nicht in erster Linie diejenigen, die auf der Sonnenseite des Lebens stehen." Solche Sätze erinnern den Politikwissenschaftler Werner Patzelt an eine Verbindung zwischen rechten und linken Extremen, an eine sogenannte Querfront.

Spannungsfeld Migrationspolitik

"In der Sozialpolitik soll man klassisch linke Politik für kleine Leute machen und in der Migrationspolitik soll man eine Politik machen, die man heute eher der Rechten zuschreibt", skizziert der Politologe das Spannungsfeld, in dem sich die Neugründung bewegen will. Das "Bündnis Sahra Wagenknecht - für Vernunft und Gerechtigkeit" habe einen bestimmten politischen Reiz, glaubt der Politologe. Aber ob es gut zusammenhalten könne, sei eine offene Frage.

Die lange in Deutschland praktizierte Willkommenskultur für Flüchtlinge, 2015 von der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) initiiert, hält Sahra Wagenknecht für "hochproblematisch". Nicht, weil man diesen Menschen kein besseres Leben gönne, wie sie betont. "Sondern weil unser Land dadurch einfach überfordert wird."

Die Bundesregierung will Einwanderung begrenzen

Auch SPD und Grüne haben inzwischen eine Kehrtwende in der Migrationspolitik eingeschlagen und wollen den irregulären Zuzug nach Deutschland begrenzen. Zugleich gibt es Kürzungen in der Wirtschafts- und Sozialpolitik. "Es wird diesen Parteien durch die Wirklichkeit aufgezwungen", sagt der Politologe Werner Patzelt. Einsparungen seien keine "Herzensangelegenheiten" linker Parteien.

Deutschland ergreift Maßnahmen zur Verschärfung der Asylpolitik To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Die Ausgangslage für die Wahl zum Europaparlament im Juni 2024 und drei Landtagswahlen im September ist für alle sich als mehr oder weniger links verstehenden Parteien schwierig. Die Partei Die Linke setzt beim Thema Migration kompromisslos auf eine Politik der offenen Grenzen. Dafür steht die Spitzenkandidatin bei der Europawahl: die international bekannte Seenot-Retterin und Klimaaktivistin Carola Rackete.

In Umfragen zahlt sich ihre im November 2023 erfolgte Nominierung noch nicht aus, die Linke liegt auf Bundesebene weiterhin unter fünf Prozent. Der ebenfalls schwächelnden SPD und den Grünen empfiehlt Patzelt einen Blick nach Dänemark und Schweden. In diesen skandinavischen Ländern praktizieren Sozialdemokraten schon länger eine restriktive Migrationspolitik. Ganz nach dem Geschmack von Sahra Wagenknecht, die Dänemark bei diesem Thema als Vorbild nennt.

Der Artikel wurde erstmals am 07.01.2024 veröffentlicht und am 08.01.2024 mehrmals aktualisiert.