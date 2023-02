Die Taschendiebin (2016)

In dem Erotikdrama von Park Chan-wook will ein Erbschleicher eine reiche Frau verführen. Eine Taschendiebin soll sich als Dienstmädchen einschleichen und sichergehen, dass sich die Erbin auch in ihn verliebt. Doch die Diebin verliebt sich selbst in ihr Opfer. In drei Akten und aus zwei verschiedenen Perspektiven betrachtet, lösen sich hier einfache Dichotomien wie Gut und Böse auf.