Süßer Glücklichmacher - Schokolade aus dem Norden

Auch im Norden. Das bedeutet Stress statt Besinnlichkeit in der Vorweihnachtszeit für die Menschen in der Süßwarenbranche.

Schokoweihnachtsmänner und Pralinen gehören für die Menschen in Norddeutschland zu den Festtagen wie Kerzen, Adventskranz und Weihnachtsbaum. Als besonders edle Leckerei gelten Pralinen. Diese Süßigkeit muss mundgerecht sein und zu mindestens 25 Prozent aus Schokolade bestehen, nur dann ist es eine Praline.

Großer Auftrag für eine kleine Manufaktur

Jan Klüver, der erste Schokoladensommelier Norddeutschlands, betreibt eine kleine Manufaktur im schleswig-holsteinischen Uetersen und bietet dort neben Pralinenkursen auch Schokoladen-Tastings an. Corona hat 2020 auch sein Geschäft beeinträchtigt, umso mehr freut sich Jan Klüver, dass er einen Großauftrag an Land gezogen hat: 1400 handgegossene Schokoladenweihnachtsmänner darf er für ein Kaufhaus herstellen. Für Jan und seine drei Mitarbeitenden eine große Chance und gleichzeitig eine riesige Herausforderung.

Pralinen für eine Confiseriekette

150 Mitarbeitende beschäftigt Jörg Wagner in Brunsbüttel. Schon in vierter Generation führt er den Familienbetrieb. Traditionelle Klassiker aus 130 Jahren Firmengeschichte hat er ebenso im Programm wie typisch norddeutsche Kreationen wie Sanddorn- oder Rote-Grütze-Pralinen. Viele der Mitarbeitenden sind schon seit Jahrzehnten dabei. Und auch Jörg Wagners 86-jährige Mutter packt immer noch mit an. Die Leckereien entstehen weitgehend in Handarbeit. Bei der Produktion darf es keine Verzögerungen geben, denn die leckeren Kalorienbomben müssen rechtzeitig für das Weihnachtsgeschäft in den Regalen der größten Confiseriekette Europas landen.

Zwei Chocolatiers aus Schleswig-Holstein, die nicht nur die Leidenschaft für Süßes teilen, sondern auch glauben, dass Schokolade glücklich machen kann.

