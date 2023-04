Im wahrsten Sinne spielerisch trainiert unser Unterrichtstipp der Woche, über Inhalte aus der Telenovela Jojo sucht das Glück zu sprechen. Gleichzeitig gibt er den Lernenden die Möglichkeit, ihr eigenes Hörverstehen zu überprüfen.



So können Sie vorgehen:

Schauen Sie gemeinsam eine Video-Folge Jojo sucht das Glück an (die folgende Übung eignet sich besonders, wenn die Lernenden bereits mit den Personen und Schauplätzen der Telenovela vertraut sind.) Teilen Sie anschließend das Arbeitsblatt „Sätze bilden: Wortwürfel“ aus. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen mit Hilfe dieser Vorlage Würfel erstellen.

Ein Würfel trägt die Namen der sechs Personen, die in der Serie eine Rolle spielen: Jojo, Mark, Reza, Carla, Lena und Alex. Ein anderer ist mit den verschiedenen Schauplätzen der Serie versehen: Köln, Bonn, Drachenfels, Museumsmeile, WG, Café. Bilden Sie vier Kleingruppen. Die Gruppen 1 und 2 und die Gruppen 3 und 4 spielen jeweils gegeneinander.

Händigen Sie je einer Mitspielerin oder einem Mitspieler von Gruppe 1 und 3 einen der Würfel aus. Diese Person würfelt. Je eine Person aus der anderen Gruppe muss den Begriff, der auf der oberen Seite des Würfels steht, mit drei Sätzen kommentieren.

Beispiel:

Oberseite des Würfels: Köln

mögliche Antwort: Köln ist eine Stadt in Deutschland. Sie ist nicht die Hauptstadt des Landes. Jojo zieht nach Köln, um Kunst zu studieren.

Ist die Antwort nach Ansicht der Teilnehmer richtig, erhält Gruppe 2 bzw. 4 den Würfel und würfelt, woraufhin Gruppe 1 bzw. 3 den Begriff kommentieren muss.

Für jeden richtigen Satz wird die kommentierende Gruppe mit einem Punkt belohnt. Ist ein Satz falsch, so erhält die würfelnde Gruppe den Punkt. Nach einiger Zeit werden die Würfel zwischen den Gruppen-Paaren gewechselt, so dass alle mal Sätze zu den Personen bzw. zu den Schauplätzen bilden können. Gewonnen hat am Ende die Gruppe mit den meisten Punkten.



Benötigte Materialien:

Beliebige Lektion(en) der Telenovela „Jojo sucht das Glück“ (Video)

Arbeitsblatt „Sätze bilden: Wortwürfel“

Schere, Kleber



Niveaustufe:

B1, B2



Das Format in Kürze:

Begleiten Sie mit Ihren Lernerinnen und Lernern Jojo auf ihrer Suche nach dem Glück, dem Leben und der Liebe. Die gleichnamige Telenovela bietet insgesamt drei Staffeln mit je 33 spannenden Episoden. In der ersten Staffel kommt die Brasilianerin Jojo in ihre neue Heimatstadt Köln. Sie will Kunst studieren, hat sich aber auch verliebt: in jemanden, den sie noch nie gesehen hat. Wird sie ihn treffen?

Zu jeder Video-Episode gibt es eine Lektion mit interaktiven Übungen sowie zahlreichen Materialien zum Herunterladen. Letztere finden Sie, wenn Sie im Lektionsmenü den Punkt „Extras“ aufrufen. Es gibt sowohl Begleitmaterialien, die sich eng an der jeweiligen Episode orientieren und vor allem dem inhaltlichen Verständnis dienen, als auch eigene Arbeitsbücher mit besonders kreativen und spielerischen Aufgaben. Wer hätte gedacht, dass Deutsch die Sprache der Liebe sein kann?