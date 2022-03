Russlands Wirtschaft könnte um zehn Prozent schrumpfen

Die vor fünf Wochen begonnene russische Invasion im Nachbarland habe "den "größten Versorgungsschock seit 50 Jahren" ausgelöst, erklärt die Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE). Vor allem Russland und die Ukraine bekommen die Folgen zu spüren. So sagt die Bank in einer Prognose einen Rückgang des ukrainischen Bruttoinlandsprodukts um 20 Prozent voraus. Die Wirtschaft Russlands wird laut den Experten um zehn Prozent schrumpfen.

Vor dem russischen Angriff auf die Ukraine hatte die Bank noch vorhergesagt, dass Russlands Wirtschaft in diesem Jahr um 3,0 Prozent wachsen würde. Für die Ukraine hatte die EBWE ein Wachstum von 3,5 Prozent erwartet.

Die durch den Krieg gestiegenen Kosten für Lebensmittel wie Öl, Gas und Metalle werden auch tiefgreifende Auswirkungen auf Volkswirtschaften haben werden, insbesondere auf die der Länder mit niedrigem Einkommen. Russland und dieUkraine liefern einen unverhältnismäßig hohen Anteil an Rohstoffen, darunter Weizen, Mais, Düngemittel, Titan und Nickel.

"Der Inflationsdruck war bereits außergewöhnlich hoch, und es scheint sicher, dass er sich jetzt noch weiter verschärfen wird, was viele der Länder mit niedrigem Einkommen, in denen wir arbeiten, unverhältnismäßig stark treffen wird", so Beata Javorcik, Chefvolkswirtin der EBRD.

Rauchschwaden über Feldern - die Ukraine und Russland sind der größten Getreideexporteure der Welt

Zu einem ähnlichen Schluss kommt auch das Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW). Aus Modellrechnungen der Forscher und Regierungsberater geht hervor, dass sich die Versorgung mit Getreide für viele Staaten dauerhaft verschlechtern und verteuern wird. Sollten russische Getreideexporte etwa wegen eines Exportstopps deutlich fallen, stünden einige der ärmsten Länder wohl vor einer schweren Hungerkrise. "Der Krieg in der Ukraine ist eine reale Bedrohung für die Ernährungssicherheit von Millionen Menschen in Afrika", erklärte Tobias Heidland vom IfW. Am stärksten wären die Effekte in den beiden nordafrikanischen Ländern Ägypten und Tunesien, weil dort die Abhängigkeit von Getreideimporten aus der Ukraine und aus Russland am höchsten ist.

Nach Waffenruhe wieder Wachstum - aber nicht in Russland

Die jetzt veröffentlichte neue Wachstumsprognose ist nach Angaben der EBWE-Bank die erste, die von einer internationalen Finanzinstitution seit Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar veröffentlicht wurde. In ihren Einschätzungen geht die Bank allerdings davon aus, dass innerhalb weniger Monate eine Waffenruhe ausgehandelt wird und bald danach eine "größere Anstrengung zum Wiederaufbau in der Ukraine beginnt".

Bei einem solchen Szenario könnte der Bank zufolge die ukrainische Wirtschaft im nächsten Jahr um 23 Prozent wachsen. Die russische Wirtschaft würde demnach aber aufgrund der voraussichtlich fortbestehenden Sanktionen bei einem Nullwachstum verharren. Der Westen hat wegen des Angriffskriegs massive Finanz- und Wirtschaftssanktionen gegen Russland verhängt.

Die EBWE war 1991 gegründet worden, um den Aufbau der Marktwirtschaft in Mittel- und Osteuropa zu unterstützen. Mittlerweile gibt es auch Projekte in Nahost und Nordafrika.

