Russland wirft britische Diplomaten raus

Im zugespitzten Konflikt zwischen Russland und dem Westen wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine weist Moskau sechs britische Diplomaten wegen angeblicher Spionage aus. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB begründete dies mit einer gezielten "Bedrohung der russischen Sicherheit". Die Maßnahme sei eine "Vergeltung für die vielen unfreundlichen Akte Londons". Der Geheimdienst warf den Betreffenden "subversive Aktivitäten" und das Sammeln geheimer Informationen vor.

"Schaden für das russische Volk"

Zudem versicherte der FSB, er habe "dokumentierte" Beweise, die Londons "Koordinierung einer Eskalation in der internationalen politischen und militärischen Situation" beweise. Das britische Außenministerium habe die Aufgabe, Russlands strategische Niederlage im Krieg gegen die Ukraine sicherzustellen.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, hielt laut Nachrichtenagentur Tass der britischen Botschaft vor, absichtlich dem russischen Volk schaden zu wollen.

FSB und russisches Auenministerium ziehen an einem Strang: Außenamtssprecherin Sacharowa Bild: Sefa Karacan/Anadolu/picture alliance

Der staatliche russische Fernsehsender Rossia-24 strahlte Fotos der sechs britischen Diplomaten aus und nannte ihre Namen. Die Bilder zeigen nach Angaben des Senders, wie die Diplomaten das Land verlassen. Die Entziehung der Akkreditierung eines Diplomaten hat demnach automatisch ihre Ausweisung zur Folge.

Waffeneinsatz der Ukraine als Hintergrund

Moskau und London gehen traditionell eher ruppig miteinander um, Russland sieht Großbritannien als seinen Hauptgegner in Europa. Aktueller Hintergrund der Ausweisung dürfte die Diskussion sein, ob Großbritannien und die USA der Ukraine den Einsatz weitreichender Waffen gegen Russland erlauben. Der russische Präsident Wladimir Putin sagte, dies wäre eine direkte Beteiligung der NATO am Krieg. Der britische Premier Keir Starmer erwiderte, Russland sei illegal in die Ukraine einmarschiert, Russland könne den Krieg mit einem Rückzug sofort beenden.

