Das Wichtigste im Überblick:

Russland warnt vor einem Konflikt mit der NATO

Kampf um die strategisch wichtige Hafenstadt Cherson

Russische Fallschirmjäger sollen in Charkiw gelandet sein

UN: Zahl der Flüchtlinge steigt rasant

Belarus beordert weitere Truppen an die Grenze zur Ukraine

Russland zu erneuten Verhandlungen mit der Ukraine bereit

Baerbock wirft Russland vor, seine Macht zu missbrauchen

Angesichts der Unterstützung der NATO für die Ukraine hat Russland vor einem Konflikt mit der Allianz gewarnt. "Natürlich entstehen Risiken", sagte Vizeaußenminister Alexander Gruschko dem Staatssender Rossija-24. "Es gibt keine Garantien, dass es keine Zwischenfälle geben wird. Es gibt keine Garantien, dass solche Zwischenfälle nicht in einer völlig unnötigen Weise eskalieren könnten."

Mehrere NATO-Mitglieder, darunter Deutschland, hatten nach dem russischen Angriff auf die Ukraine Waffenlieferungen an Kiew angekündigt. Russland betont, es handle sich um eine "Militär-Sonderoperation" zum Schutz russischer Bürger und zur Durchsetzung russischer Sicherheitsinteressen.

Kampf um Cherson

Zuvor hatte die russische Armee die Einnahme der Hafenstadt Cherson im Süden der Ukraine gemeldet. "Einheiten der russischen Streitkräfte haben die Regionalhauptstadt Cherson vollständig unter ihre Kontrolle gebracht", sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, in einer im Fernsehen übertragenen Erklärung. Die "zivile Infrastruktur" und die öffentlichen Verkehrsmittel funktionierten weiterhin normal.

Russische Panzer auf dem Vormarsch

Die Schwarzmeer-Stadt war in den vergangenen Tagen bereits von russischen Soldaten eingekesselt worden. In der Nacht zu Mittwoch hatten russische Truppen dann die Kontrolle über den Bahnhof und den Hafen übernommen, wie örtliche Medien unter Berufung auf den Bürgermeister der Stadt, Ihor Kolychajew, zitierten.

Der Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Oleksii Arestowytsch, widersprach: Cherson sei nicht gefallen, in den Straßen werde nach wie vor gekämpft.

Russische Fallschirmjäger in Charkiw

Auch aus der umkämpften zweitgrößten ukrainischen Stadt Charkiw werden heftige Kämpfe gemeldet. Laut der Nachrichtenagentur Unian ist dort eine russische Fallschirmjägereinheit gelandet. Es habe schwere Gefechte zwischen den russischen Soldaten und ukrainischen "Verteidigern" gegeben, hieß es.

Ein durch die russischen Attacken in Brand gesetztes Polizeigebäude in Charkiw

Zuvor hatte der Berater des Innenministeriums in Kiew von einem Luftangriff auf Charkiw gesprochen. Nach Angaben der Regionalverwaltung wurden in den vergangenen 24 Stunden mindestens 21 Menschen durch Bombardements getötet und mehr als 100 verletzt.

Mutmaßlich Marschflugkörper des russischen Typs Kalibr beschädigten nach ukrainischen Angaben in der Großstadt Schytomyr zahlreiche Wohngebäude, darunter ein Krankenhaus. Nach jüngsten Angaben der Behörden wurden zwei Menschen getötet und zehn weitere verletzt. Schytomyr liegt rund 140 Kilometer westlich der Hauptstadt Kiew.

Flammen und Rauch in der ukrainischen Stadt Schytomyr

Auch aus Mariupol im Südosten der Ukraine werden intensive Angriffe gemeldet. Nach Angaben des Bürgermeisters sei es unmöglich, Verletzte aus der Stadt herauszubringen. Alle Angaben zu Kampfhandlungen und Opferzahlen lassen sich nicht von unabhängiger Seite überprüfen.

Selenskyj: Fast 6000 Russen getötet

Nach einem russischen Angriff auf die Gedenkstätte Babyn Jar auf dem Gebiet der ukrainischen Hauptstadt Kiew hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den russischen Truppen vorgeworfen, sie wollten sein Land und dessen Geschichte zerstören. In Babyn Jar verübten im Zweiten Weltkrieg deutsche Besatzungstruppen und ihre ukrainischen Helfer ein Massaker an der jüdischen Bevölkerung.

Das betroffene Gebäude sei zu Zeiten der Sowjetunion als Sportzentrum gebaut worden und sollte jetzt Teil der Gedenkstätte werden, sagte Nathan Scharanski, Leiter des Aufsichtsrates der Gedenkstätte. Darin habe man Versuche der früheren Sowjetunion darstellen wollen, Holocaust-Gedenken zu unterdrücken. "Ein russischer Angriff in Babyn Jar, dem größten Massengrab des Holocaust, das hat große Symbolkraft."

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selensky während seiner Video-Ansprache

"Dieser Angriff zeigt, dass für viele Menschen in Russland unser Kiew absolut fremd ist", sagte Selenskyj in einer Video-Botschaft. "Sie wissen gar nichts über Kiew, über unsere Geschichte. Aber sie alle haben den Befehl, unsere Geschichte, unser Land, uns alle auszulöschen." Ferner teilte der Präsident mit, dass seit vergangenem Donnerstag fast 6000 Russen in der Ukraine getötet worden seien.

Nach Angaben des ukrainischen Rettungsdienstes sind bislang mehr als 2000 Zivilisten in der Ukraine getötet worden. Hunderte Gebäude seien zerstört worden, darunter Krankenhäuser, Kindergärten und Wohngebäude, heißt es in einer Erklärung.

Belarus schickt weitere Truppen zur ukrainischen Grenze

Der belarussische Machthaber und enge Putin-Verbündete Alexander Lukaschenko hat laut der staatlichen Agentur Belta die Entsendung von fünf taktischen Bataillonsgruppen zum "Schutz" der Grenzregion im Süden angeordnet. Solche Einheiten bestehen in der Regel aus Hunderten Soldaten mit gepanzerten Fahrzeugen und Artilleriewaffen. Militärhubschrauber und Flugzeuge seien bereits in den Regionen Gomel, Baranowitschi und Luninez stationiert. Lukaschenko beteuerte, Belarus werde sich nicht an den Angriffen auf die Ukraine beteiligen.

Erneute Verhandlungen noch am Mittwoch?

Russland hat sich zu erneuten Verhandlungen mit der Ukraine am Mittwochabend bereit erklärt. "Unsere Delegation ist bereit, die Gespräche fortzusetzen", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow in Moskau. Die russische Abordnung werde "am frühen Abend vor Ort sein", sagte Peskow, ohne jedoch den Verhandlungsort zu nennen. Er hoffe, dass die ukrainischen Unterhändler ebenfalls erscheinen werden. Eine erste Verhandlungsrunde in der belarussischen Grenzregion Gomel war am Montag vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ohne greifbare Ergebnisse geblieben. Beide Seiten hatten eine zweite Gesprächsrunde vereinbart, ohne jedoch einen Termin zu nennen.

Erster Versuch: Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine am Montag

UN meldet 874.000 Flüchtlinge

Die Zahl der in den Nachbarländern der Ukraine angekommenen Kriegsflüchtlinge steigt weiter stark an. Das UN-Flüchtlingswerk UNHCR gab eine erneut gestiegene Zahl von rund 874.000 Menschen an, die das Land verlassen hätten. Am Dienstag hatte UNHCR-Chef Filippo Grandi die Zahl 677.000 genannt. Die meisten Menschen, 454.000, seien nach Polen geflohen, erklärte das UN-Hilfswerk in Genf.

"Wir haben einen humanitären Korridor eingerichtet, wir haben alle Verfahren beschleunigt, die wir von unserer Seite aus beschleunigen konnten", sagte Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki vor einem gemeinsamen Besuch mit EU-Ratspräsident Charles Michel am Grenzübergang Korczowa. Michel sagte, die EU-Mitgliedsländer müssten solidarisch zusammenstehen, die Ukrainer aufnehmen und humanitäre Unterstützung leisten. Insgesamt planen die Vereinten Nationen für eine mögliche Versorgung von bis zu vier Millionen Flüchtlingen. Innerhalb der Ukraine selbst könnten demnach bis zu zwölf Millionen Menschen Hilfe und Schutz benötigen.