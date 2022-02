Russland-Ukraine-Krise: EU will mit Sanktionen antworten

Die Außenministerinnen und -minister der Europäischen Union sind zu einer Sondersitzung in Paris zusammengekommen, wo sie ursprünglich wegen eines Treffens mit ihren Kollegen aus dem Indo-Pazifischen Raum versammelt waren. Der Außenbeauftragte der EU, Josep Borrell, verurteilte noch einmal auf das Schärfste das Vorgehen Russlands in der Ostukraine als eklatante Verletzung des Völkerrechts. Die Minister wollen eine Liste von Sanktionen billigen, die die EU-Kommission in den vergangenen Wochen vorbereitet hatte.

Die Ministerrunde kann aber keine rechtlich bindende Entscheidung treffen. Dieses wird erst ein weiterer Ministerrat in Brüssel in dieser Woche vollziehen können. Wirkung entfalten die Sanktionen erst, wenn sie im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht werden.

Erste Runde von Sanktionen

Hunderte von einzelnen Personen in Russland sollen mit Einreiseverboten und dem Einfrieren von Konten in Europa bestraft werden. Der Handel von russischen Bonds an westlichen Finanzmärkten soll ausgesetzt werden Der russische Staat kann dann seine Schulden nicht mehr an internationalen Märkten refinanzieren. Russlands Finanzsektor soll so weit wie möglich vom internationalen Finanzverkehr ausgeschlossen werden.

Die EU will zunächst eine erste Runde von Sanktionen in Kraft setzen. Eine zweite Runde mit harten Maßnahmen gegenüber der gesamten russischen Wirtschaft und gegenüber Oligarchen ist wohl erst vorgesehen, falls Präsident Putin seine Truppen die sogenannte Kontaktlinie zwischen den Separatistengebieten und der restlichen Ukraine überschreiten lässt. Das würde von der EU, so Diplomaten in Brüssel, dann als Invasion der Ukraine gewertet.

Plötzliches Ende: Durch diese Anlandestation der Pipeline Nordstream 2 wird kein Gas fließen

Nord Stream 2 auf Eis

Bundeskanzler Olaf Scholz erklärte in Berlin, dass die Genehmigungsverfahren für die umstrittene russisch-deutsche Gaspipeline Nord Stream 2 in der Ostsee ausgesetzt wird. Die Pipeline ist noch nicht in Betrieb. Ein Stopp der Genehmigung hat also keine direkten Folgen für Gaslieferungen aus Russland. Rund 40 Prozent des Bedarfs an Gas deckt die EU mit Importen aus Russland. In Brüssel stieß der vorwiegend symbolische Akt aus Berlin auf positive Reaktionen. Die Europäische Kommission, etliche Mitgliedsstaaten und das Europäische Parlament hatten Nord Stream 2 schon lange als "geostrategisches Projekt" Russlands gebrandmarkt. Mit Nord Stream 2 würden die Ukraine und Polen als Transitländer für Gaslieferungen aus Russland überflüssig, lautete ein hauptsächlicher Kritikpunkt.

Da Russland erklärt hat, dass seine Anerkennung der "Volksrepubliken" Luhansk und Donezk auch den Rest der Donbass-Region umfasst, der heute von ukrainischen Truppen kontrolliert wird, ist eine weitere Eskalation nicht ausgeschlossen. Unklar ist im Moment, wie die EU, die USA und andere Alliierte auf diese Ankündigung reagieren werden. "Wir müssen unsere Unterstützung für die Ukraine verdoppeln. Wir müssen die Verteidigung des Baltikums überdenken. Wir müssen stark und einig bleiben", sagte der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis.

Präsident Putin: Der ganze Osten der Ukraine soll es sein, nicht nur die "Volksrepubliken"

Abstimmung mit Alliierten

Die Europäische Union, Großbritannien und die USA wollten ihre Sanktionen eng miteinander abstimmen, um maximale Wirkung zu erzielen. So sollen russische Oligarchen gleichzeitig in Zypern, in der City of London und in amerikanischen Steueroasen von empfindlichen Einschränkungen getroffen werden.

Der Sprecher der EU-Kommission Eric Mamer erklärte in Brüssel, Russland habe den Weg der Eskalation gewählt. "Wir müssen jetzt sicherstellen, Russland zu stoppen. Wir müssen weiter einen diplomatischen Pfad finden, aber erst einmal müssen wir reagieren."

Das Militärbündnis NATO verabschiedet keine eigenen wirtschaftlichen Sanktionen. Die militärische Führung der NATO hatte die Reaktionszeiten für die "schnelle Eingreiftruppe" von 45.000 Männern und Frauen von den regulären 30 Tage auf wenige Tage gesenkt. Die USA verlegen rund 4700 Truppen nach Polen und 1000 nach Rumänien. Diese sind aber nicht der NATO unterstellt. Die Bundeswehr verstärkt eine von der NATO befehligte "Battlegroup" in Litauen um 350 Soldaten. Ein direktes militärisches Eingreifen hat die NATO ausgeschlossen, da die Ukraine nicht zum Bündnisgebiet gehört. "Erhöhte Wachsamkeit ist das, was wir bieten können", sagte ein NATO-Diplomat. Einzelne Mitgliedsstaaten liefern Waffen und Ausrüstung in die Ukraine.