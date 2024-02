Russland: Kriegs-Kritiker Nadeschdin droht Wahl-Ausschluss

Boris Nadeschdin will bei den Präsidentschaftswahlen in Russland Amtsinhaber Wladimir Putin herausfordern. Die Popularität für den Gegner des Ukraine-Kriegs wächst sein Wochen - offenbar zu stark aus Sicht des Kreml.

Russlands einziger Antikriegs-Kandidat Boris Nadeschdin droht von der Präsidentschaftswahl im März ausgeschlossen zu werden. Laut Aussagen der russischen Zentralen Wahlkommission seien 15 Prozent der bis jetzt geprüften 60.000 Unterschriften ungültig. Dabei dürfen laut russischen Gesetzen höchstens fünf Prozent aller eingereichten Unterschriften für ungültig befunden werden, damit eine Zulassung erteilt werden kann. Nadeschdin und sein Team wollen für jede einzelne Unterschrift kämpfen. Sollte er nicht als offizieller Kandidat registriert werden, will Nadeschdin eigenen Angaben zufolge Protestaktionen in ganz Russland starten.

Zahlreiche Formverstöße?

Das Team um Boris Nadeschdin gab zu, dass rund 850 der über 9000 abgelehnten Unterschriften tatsächlich ungültig sein könnten. Die Zentrale Wahlkommission bemängelte etwa falsche Wählerinformationen, fehlende notarielle Beglaubigungen bei den Passdaten oder unvollständige Namensangaben der Unterschreibenden - sie wies aber auch Formulare zurück, bei denen die Handschrift, mit denen die Dokumentenfelder ausgefüllt wurden, nicht mit der übereinstimmte, mit der die Unterschrift geleistet wurde - was etwa geschieht, wenn Wahlhelfer den Unterschreibenden beim Ausfüllen der Dokumente geholfen haben.

Wurde bereits wegen angeblicher "zahlreicher Formfehler" von der Präsidentschaftswahl ausgeschlossen: die Journalistin Ekaterina Duntsova Bild: AP Photo/picture alliance

Unter anderem auf Bitten Nadeschdins hat die Zentrale Wahlkommission ihm eine Frist bis zum 8. Februar eingeräumt. Wenn es ihm bis dahin nicht gelingt, die Zentrale Wahlkommission davon zu überzeugen, dass die meisten der angemahnten Unterschriften doch gültig sind, wird Nadeschdin von den Wahlen ausgeschlossen. Nadeschdin selbst hat für diesen Fall bereits angekündigt, vor den Obersten Gerichtshof zu ziehen - mit eher geringen Erfolgsaussichten, glaubt der russische Wahlrechtsexperte Roman Udot. "Gelegentlich lässt das Gericht ein Gegengutachten zu, aber das ist sehr selten.“

Angst vor Nadeschdins Popularität

Boris Nadeschdin ist bereits seit den 1990er Jahren politisch aktiv, war aber in der Vergangenheit nicht als Oppositioneller bekannt. Erst vor kurzem stellte er sich gegen den Krieg in der Ukraine, wenn auch ohne diesen direkt beim Namen zu nennen. Seitdem hat sein Bekanntheitsgrad Meinungsumfragen des unabhängigen Levada-Zentrums zufolge deutlich zugenommen. Im Januar hatten sich vor seinem Wahlbüro lange Schlangen mit Unterstützern gebildet, die ihm zur Kandidatur verhelfen wollten. "Ich bin der Politiker Nummer zwei in Russland geworden“, sagte Nadeschdin selbst im DW-Interview. Er wies darauf hin, dass seine Popularität "von Woche zu Woche" steige.

Will im März in seine fünfte Amstzeit gehen: Russlands Präsident Wladimir Putin Bild: Alexander Vilf/SNA/IMAGO

Genau diese Popularität könnte eine Zulassung Nadeschdins zu den Präsidentschaftswahlen verhindern, meint Politologe Abbas Galljamow. Seiner Meinung nach wäre es möglich, dass Nadeschdins Popularität bis zum 15. März weiter steige. "Doch der Kreml versucht, eine Massenmobilisierung der Wähler zugunsten des Antikriegs-Kandidaten Nadeschdin zu vermeiden", ist Galljamow sich sicher. "Der Kreml will keine Überraschungen!“

"Hauptsache, nicht Putin"

Sollte Nadeschdin nicht zur Wahl zugelassen werden, stehen neben Amtsinhaber Wladimir Putin nur noch drei weitere Kandidaten auf der Liste: der Kommunist Nikolai Khartinow und der Rechtsnationale Leonid Slutski, die beide zur sogenannten russischen Systemopposition gehören und vom Kreml geduldet werden, sowie der erst 39-jährige Liberale Wladislaw Dawankow von der Partei Neues Volk. Auch Dawankow gehört zu denjenigen, die für die Zulassung Nadeschdins zu den Wahlen unterschrieben haben. Doch "Dawankow ist ein Geschäftsmann, er hat etwas zu verlieren", erklärt Abbas Galljamow. "Er wird die Antikriegsrhetorik Nadeschdins nicht aufgreifen.“



Auch für den Fall, dass Boris Nadeschdin ausgeschlossen werden sollte, ruft die russische Opposition die Bürger zur Wahl auf. "Es ist egal, wen man wählt. Hauptsache, es ist nicht Putin“, sagt Iwan Schdanow, der Direktor des vom inhaftierten Kremlkritiker Alexej Nawalny gegründeten Fonds zur Korruptionsbekämpfung (FBK). Nawalnys Team schlägt vor, mit allen erdenklichen Mitteln gegen Putin zu agitieren. Diese Position wird von vielen Oppositionspolitikern wie Maxim Katz und Michail Chodorkowski geteilt und unterstützt.

Im Büro der Zentralen Wahlkommission in Moskau laufen alle Ergebnisse zusammen. (Archivbild) Bild: Vladimir Gerdo/Tass/dpa/picture alliance

Dazu gehört auch, dass alle, die nicht für Putin sind, dazu aufgerufen werden, erst am 17. März mittags wählen zu gehen. Die Stimmabgabe ist in Russland drei Tage lang - vom 15. bis zum 17. März - möglich. Auch werden in 29 Regionen zum ersten Mal elektronische Fernwahlverfahren zum Einsatz kommen. Wahlfälschungen seien sicher auch dann möglich, meint der Moskauer Politologe Dmitri Oreschkin. Sollte aber der protestierende Teil der russischen Bevölkerung seine Stimme gebündelt und massenhaft erst am letzten Tag abgeben, würde eine Wahlfälschung für Beobachter deutlich sichtbarer und offensichtlicher, so Oreschkin. "Es wird mehr Fehler geben, mehr undichte Stellen, mehr Skandale." Genau das aber, meint der Politologe, "versuchen die Behörden, mit allen Kräften zu verhindern.“