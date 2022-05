DW Nachrichten

Russland könnte auf dem Balkan "Krisenherde erzeugen"

Russland entfalte in den Balkanländern zunehmend das "Potenzial für Destruktion", warnt Christian Schmidt, der Hohe Repräsentant für Bosnien und Herzegowina, im DW-Gespräch. Er forderte zudem "erkennbare Fortschritte in den Ländern" auf dem Weg in die EU.