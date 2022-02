Russland im Weltsport mehr und mehr isoliert

Der europäische Fußballverband UEFA und die Formel 1 machen wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine einen Bogen um Russland. Nachdem die UEFA verkündet hatte, das diesjährige Champions-League-Finale nicht in St. Petersburg ausspielen zu lassen, reagierte auch die Formel 1: Der ursprünglich für den 25. September geplante Grand Prix in Sotschi wird aus dem Rennkalender gestrichen. "Wir beobachten die Entwicklungen in der Ukraine mit Trauer und Bestürzung", teilte die Rennserie mit: "Unter den derzeitigen Umständen ist es unmöglich, den Großen Preis von Russland durchzuführen." Zuvor hatte bereits der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel erklärt, er werde nicht in Sotschi starten. Auch der aktuelle Weltmeister Max Verstappen hatte sich kritisch zum geplanten Rennen in Russland geäußert.

Das Endspiel der UEFA-Champions League wird nun am 28. Mai im Stade de France in Paris statt in St. Petersburg ausgespielt. Zudem beschloss das Exekutivkomitee, das höchste UEFA-Gremium, dass russische und ukrainische Klubs in den laufenden Europacup-Wettbewerben ihre Heimspiele auf neutralem Boden ausrichten müssen. Dies gelte auch für die Nationalmannschaften der beiden Länder in der Nations League ab diesem Sommer.

Die UEFA werde alles tun, "um die Rettung von Fußballspielern und ihren Familien in der Ukraine zu gewährleisten, die mit großem menschlichem Leid, Zerstörung und Vertreibung konfrontiert sind", teilte der Verband mit.

Die Krisensitzung war als Reaktion auf die russische Invasion in der Ukraine einberufen worden. Bereits am Donnerstag hatte die UEFA erklärt, sie teile "die große Besorgnis der internationalen Gemeinschaft über die sich entwickelnde Sicherheitslage in Europa und verurteilt die anhaltende russische Militärinvasion in der Ukraine scharf".

UEFA vor der Trennung von Gazprom

Darüber hinaus scheint die UEFA offenbar gewillt, die Trennung vom russischen Großsponsor Gazprom durchzuziehen. Nach Informationen der englischen Zeitung "The Times" wird an einer Auflösung des millionenschweren Vertrags gearbeitet. Die UEFA zunächst nur mit, dass "weitere Sitzungen des Exekutiv-Komitees in Kürze stattfinden", bei diesen würden "zusätzliche Angelegenheiten" behandelt. Die UEFA würde mit der Trennung von Gazprom wirtschaftlich ein großes Opfer bringen. Die seit zehn Jahren bestehende Zusammenarbeit läuft noch bis 2024, die EM-Endrunde in Deutschland eingeschlossen. Schätzungen zufolge kassierte die UEFA bislang zwischen 40 und 48 Millionen Euro pro Jahr von dem Gaskonzern.

Kein Gazprom-Schriftzug mehr auf der Schalker Trikot-Brust

Zweitligist Schalke 04 hatte schon am Donnerstag entschieden, den Schriftzug des Großsponsors Gazprom vom Trikot der Königsblauen zu entfernen. Beim 1:1 in Karlsruhe traten die Knappen stattdessen mit "Schalke 04" auf der Brust an. Möglicherweise gibt es sogar eine Finanzhilfe von der Liga, um den Verlust auszugleichen. DFB-Interims-Präsident Hans-Joachim Watzke, Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Fußball Liga (DFL) und Klubchef von Borussia Dortmund, hatte im Aktuellen Sportstudio des ZDF eine Unterstützung der anderen Klubs für Schalke ins Gespräch gebracht.

Schweigeminute bei Bundesliga-Spielen

In den Fußballstadien der Bundesliga und 2. Bundesliga sowie in vielen anderen Ländern gab es vor dem Anpfiff der Spiele Schweigeminuten und andere Friedensbotschaften. "Stop war - Wir gegen Krieg" hieß es beispielsweise auf einem Transparent, dass die Spieler der SpVgg Greuther Fürth gemeinsam mit den Gegnern vom 1. FC Köln vor dem Spiel hochhielten. In Frankfurt gab es vor dem Spiel gegen den FC Bayern eine Schweigeminute, während der auf dem Videowürfel zu lesen war: "Stop it, Putin!" Bayern-Ersatzkapitän Robert Lewandowski trug eine Armbinde in den ukrainischen Farben Blau und Gelb.

WM-Playoffs: Russland fehlen die Gegner

Der Bayern-Torjäger und sein polnischer Nationalverband PZPN hatten den Fußball-Weltverband FIFA schon zuvor durch eine Ankündigung unter Druck gesetzt. Man werde in den WM-Playoffs nicht gegen Russland antreten, das stellten Lewandowski und der PZPN am Samstag klar. Am 24. März soll es in Moskau eigentlich um die Teilnahme an der WM-Endrunde 2022 in Katar gehe. "Russlands Fußballer und Fans" seien "nicht verantwortlich" für die Kriegstreiberei des Staatspräsidenten Wladimir Putin, teilte Lewandowski via Twitter mit: "Aber wir können nicht so tun, als ob nichts passiert ist."

Klares Bekenntnis in Worten und Farben: Bayern-Torjäger Robert Lewandowski

Kurz nach dem Vorstoß der Polen, die am 24. März gegen die Russen im Playoff-Halbfinale hätten spielen sollen, zogen auch die möglichen Playoff-Finalgegner nach. Auch die Verbände aus Schweden und Tschechien erklärten, nicht gegen die russische "Sbornaja" antreten zu wollen. Noch weiter ging der französische Verband: Die Fédération Française de Football (FFF) forderte den WM-Ausschluss der russischen Mannschaft. Er sei zwar normalerweise der Meinung, "dass Sport dazu da ist, Menschen zu versöhnen und Spannungen abzubauen", sagte Verbandschef Noël Le Graët der Zeitung "Le Parisien". "Aber das geht viel zu weit. Und die Welt des Sports und insbesondere des Fußballs kann nicht neutral bleiben. Einem Ausschluss Russlands werde ich sicher nicht widersprechen."

Bei der FIFA scheut man sich bisher vor einer klaren Positionierung. Der Frage, ob er den 2019 aus den Händen von Präsident Putin erhaltenen Freundschaftsorden zurückgeben werde, war FIFA-Präsident Gianni Infantino am Donnerstag ausgewichen. Der Weltverband muss sich entscheiden müssen, ob er den WM-Gastgeber von 2018 mit dem Ausschluss aus der WM-Qualifikation verprellt - oder mit der gegenteiligen Entscheidung die überwältigende Mehrheit der anderen Verbände.

Putin beim Judo unerwünscht

Reaktionen in Form von Ausschluss und Suspendierungen gab es auch in anderen Sportarten - so auch in der, die als Lieblingssportart Wladimir Putins gilt. Dass der begeisterte Judoka, selbst Träger des Schwarzen Gürtels, vom Judo-Weltverband als Ehrenpräsident und Botschafter der Sportart suspendiert wurde, dürfte den russischen Präsidenten zumindest ein wenig treffen. Der Tischtennis-Weltverband ITTF forderte die Absage oder Verlegung aller in Russland und Belarus geplanten Veranstaltungen. Die Organisation teilte ihre Haltung am Samstag unter Berufung auf einen gleichlautenden Appell des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) vom vergangenen Freitag mit. Der IOC-Position entsprechend rief die ITTF den Europa-Verband ETTU und andere Mitgliedsverbände zudem auf, bei ihren Veranstaltungen keine russischen und belarussischen Flaggen zu zeigen. Auch die Hymnen der beiden Staaten sollen nicht gespielt werden.

Geächtet: Wladimir Putin und der russische Sport geraten mehr und mehr ins Abseits

Auch der Internationale Ski-Verband FIS, der Biathlon-Weltverband IBU und der Internationale Turnerbund FIG beschlossen Sanktionen gegen den russischen Sport und verboten unter anderem für die verbleibenden Weltcup-Wettbewerbe der Saison die russische Flagge und Hymne verboten. Das gaben die Verbände am Samstag jeweils nach Vorstandssitzungen bekannt. IBU und FIG verhängten das Verbot von Flagge und Hymne zusätzlich gegen Athletinnen und Athleten aus Belarus. Der Internationale Schachverband (FIDE) teilte unterdessen mit, dass die 44. Schacholympiade in diesem Jahr nicht wie geplant in Moskau (26. Juli bis 8. August) stattfinden wird. Wohin die Veranstaltung mit Schachspielern aus rund 190 Ländern verlegt wird, ist noch offen. Die Verbände handelten im Einklang mit dem Appell des Internationalen Olympischen Komitees (IOC).

Die Russische Biathlon Union (RBU) reagierte mit großem Unverständnis. Man halte die IBU-Entscheidung für "rechtswidrig, unbegründet und kategorisch inakzeptabel", so die RBU: "Dies ist eine direkte Diskriminierung unseres Landes und der russischen Athleten, die mit der Zugehörigkeit zur olympischen Bewegung unvereinbar ist." Man werde gegen das "unrechtmäßige Verhalten" vor Gericht vorgehen.

