Russland fordert UN-Sitzung nach ukrainischem Angriff

Bei dem ukrainischen Raketenangriff auf Belgorod starben nach neuesten Angaben mindestens 14 Menschen, unter ihnen zwei Kinder. Die Zahl der Verletzten wurde mit 108 angegeben. Russland, dessen Militär seit fast zwei Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, fordert nun eine Sondersitzung des Weltsicherheitsrats.

Europa sei "mitverantwortlich"

Russlands Außenamtssprecherin Maria Sacharowa beschuldigte die Europäische Union der Mittäterschaft an dem Angriff. Auch Großbritannien trage eine Mitverantwortung. "Hinter dem Terroranschlag steht Großbritannien, das in Abstimmung mit den USA das Kiewer Regime zu terroristischen Aktionen anstachelt, da es erkannt hat, dass die Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte gescheitert ist", wurde Sacharowa weiter von der Staatsagentur Tass zitiert.

Belgorod liegt in der Grenzregion und ist deshalb immer wieder von Kampfhandlungen betroffen. Schäden und Opferzahlen stehen dabei allerdings in der Regel in keinem Verhältnis zu denen in der von Russland angegriffenen Ukraine.

Wolodymir Selenskyj bei einem Frontbesuch in der Region von Charkiw (30. November) Bild: Ukrainian Presidency/ZUMA Wire/IMAGO

Selenskyj: "Terrorangriff" auf die Ukraine

Erst in der Nacht zum Freitag hatte Russland die Ukraine mit knapp 160 Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen verschiedener Typen beschossen. Bei diesem schwersten Angriff seit Kriegsbeginn starben mindestens 39 Menschen. Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einem "Terrorangriff".

Nach ukrainischen Behördenangaben richteten sich die Angriffe gegen mindestens sechs Regionen des Landes, darunter Charkiw im Nordosten, Lwiw im Westen, Dnipro im Südosten und Odessa im Süden. Getroffen wurden auch wichtige Infrastruktur sowie militärische und zivile Industrieanlagen, wie der Generalstab mitteilte. Es handele sich um eine "Rekordzahl" von Raketen, sagte Luftwaffen-Sprecher Juri Ignat. Abgesehen von den ersten Kriegstagen im Februar 2022 seien es die bislang "massivsten Angriffe" auf die Ukraine gewesen.

