Russland: Die Angst des Kremls vor den eigenen Bürgern

Kriegsgegner leben in Russland gefährlich. Es braucht nicht viel, um wegen Kritik an der "Spezialoperation" in der Ukraine hinter Gittern zu landen. Die DW trifft eine Studentin, die aus dem Hausarrest nach Litauen fliehen konnte.