Russische Öltanker vor der Krim in Seenot

Bei einem Sturm sind zwei russische Öltanker im Schwarzen Meer in Seenot geraten. Während die Rettungsarbeiten laufen, ist bereits klar, dass viel Öl ausgelaufen ist.

Vor der von Moskau annektierten ukrainischen Halbinsel Krim sind zwei russische Öltanker in Seenot geraten. Eins der Schiffe sei auf eine Sandbank aufgelaufen, das zweite drifte führerlos durchs Meer, teilte der russische Zivilschutz in der Hauptstadt Simferopol mit. Zwei Hubschrauber und zwei Schleppschiffe seien zur Rettung der Mannschaften im Einsatz.

Die Krim wurde am 18. März 2014 von Russland annektiert. Die Annexion gilt als Beginn des russischen Kriegs in der Ukraine. Acht Jahre später, im Februar 2022, marschierten Soldaten in der Ostukraine ein.

Tanker zerbricht in zwei Hälften

Augenzeugen berichten, dass einer der Tanker in der Mitte durchgebrochen sei - ein entsprechendes Video ist auch im Netz zu sehen. Die Behörden haben inzwischen den Austritt von einer größeren Ölmenge ins Meer bestätigt.

Der Vorfall ereignete sich bei schwerer See in der Meerenge von Kertsch zwischen dem russischen Festland und der Krim. Die Meerenge trennt zudem das Schwarze Meer vom Asowschen Meer. Auf der Krim wurde eine Sturmwarnung ausgegeben.

Imposantes Bauwerk: Die Krim-Brücke erstreckt sich zwischen Kertsch auf der Krim-Halbinsel und dem russischen Festland Bild: Ulf Mauder/dpa/picture alliance

Bei den Tankern handelt es sich um die "Wolgoneft-212" und die "Wolgoneft-239". Den Rettungsbehörden zufolge befanden sich jeweils 13 und 14 Besatzungsmitglieder an Bord, laut Schifffahrtsbehörde waren es 14 beziehungsweise 15. Einer der Matrosen sei ums Leben gekommen, teilten die Rettungsbehörden mit.

Zuvor hatte die staatliche Nachrichtenagentur Interfax berichtet, dass mehrere Besatzungsmitglieder über Bord gegangen seien. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen wegen Sicherheitsverstößen aufgenommen.

