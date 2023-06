Sieben Monate, bevor Russland die Ukraine angreift, beginnt ein Filmteam in Litauen zu drehen. Es begleitet NATO-Truppen, eine Bürgermeisterin, ein Rentnerpaar und einen lettisch-russischen Lebenskünstler.

Dann kommt der 24. Februar 2022.

Bild: New Docs

Als Russland 2014 die Krim annektiert, greift die Ortsvorsteherin von Rukla zur Waffe und trainiert seitdem ihre ganze Familie in paramilitärischer Landesverteidigung. Sie hält die militärische Bedrohung Westeuropas durch Russland für real.

Bild: New Docs

Für den Rentner Georgi ist das westliche Propaganda. "Wer braucht heute noch Panzer?", schimpft der gebürtige Belarusse.

"RUKLA - Momentan keine Feindsicht" erlaubt es, für die Dauer eines Films die Zeit zurückzudrehen und die Gewissheiten des Status quo in Europa wahrzunehmen, den der Überfall Russlands auf die Ukraine beendet hat.



Sendezeiten:

DW Deutsch

FR 07.07.2023 – 23:00 UTC

SA 08.07.2023 – 13:30 UTC

SA 08.07.2023 – 18:00 UTC

SO 09.07.2023 – 04:00 UTC

SO 09.07.2023 – 10:03 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8

DW Deutsch+

FR 07.07.2023 – 23:00 UTC

SA 08.07.2023 – 13:30 UTC

SA 08.07.2023 – 18:00 UTC

SO 09.07.2023 – 04:00 UTC

SO 09.07.2023 – 10:03 UTC



Vancouver UTC -7 | New York UTC -4 | Sao Paulo UTC -3