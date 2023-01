Ruanda - Schatten über dem Paradies

Dank eines Rekordwirtschaftswachstums zieht es Investoren aus der ganzen Welt nach Kigali, der Hauptstadt von Ruanda. Auch der Tourismus hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Eine Million Menschen kommen jährlich ins Land, um u.a. die extrem seltenen und gut behüteten Berggorillas zu bewundern. Diese Wiederbelebung des kollektiv traumatisierten Landes ist der Verdienst von Paul Kagame, der seit 10 Jahren Präsident ist. Dem ehemaligen Rebellenführer ist es gelungen die Bevölkerung zu versöhnen und Ruanda umzukrempeln - doch zu welchem Preis? Die Opposition wird mundtot gemacht und kritische Berichterstattung wird hart bestraft. Einige unabhängige Journalistinnen und Journalisten sind bereits inhaftiert. Das Modernisierungsprogramm in Kigali wird teilweise durch Enteignungen vorangetrieben. Auch wenn das glanzvolle Erscheinungsbild es nicht vermuten lässt, noch leben 40 % der Bevölkerung in Ruanda unterhalb der Armutsgrenze.