RTL übernimmt den "Stern" und Gruner + Jahr

Zu Gruner + Jahr, einst einflussreiches Pressehaus aus Hamburg, gehören Zeitschriften wie Stern, Geo und Brigitte. RTL Deutschland ist Teil des Medienkonzerns RTL Group und vor allem als TV-Sender bekannt. Die RTL Group habe mit dem gemeinsamen Eigner, dem Gütersloher Familienunternehmen Bertelsmann, die Übernahme der deutschen Magazingeschäfte und Marken von Gruner + Jahr für 230 Millionen Euro vereinbart, teilte die Gruppe am Freitag mit.

Der Abschluss der Transaktion sei für den 1. Januar 2022 vorgesehen. Die Synergien aus dem Zusammenschluss schätzt die RTL Group auf rund 100 Millionen Euro pro Jahr. Etwa ein Viertel davon entfalle auf Einsparungen, darunter auch bei den Personalkosten. Die Höhe eines möglichen Personalabbaus stehe noch nicht fest. RTL und Gruner + Jahr zählen hierzulande zusammen gut 7600 Mitarbeiter. Gruner + Jahr werde auch in Zukunft seinen Sitz in Hamburg haben, hieß es.

Cover des "Stern" (vom August 2017)

Nationale "Champions" bauen

Mit dem Zusammenschluss wollen die beiden Medienhäuer großen Tech-Plattformen und Streamingdiensten wie Netflix, Amazon, Google und Facebook Paroli bieten, die einen immer größeren Teil des Werbemarktes beherrschen. Bertelsmann-Chef Thomas Rabe hatte in den vergangenen Monaten immer wieder davon gesprochen, dass er nationale "Champions in europäischen Märkten" schaffen wolle, um so internationalen Konkurrenten regional etwas entgegensetzen zu können.

Die RTL Group verbuchte in der ersten Jahreshälfte nach eigenen Angaben ein Rekordergebnis und hob den Ausblick für 2021 an. Der Konzernumsatz soll bei rund 6,5 Milliarden Euro liegen, 300 Millionen Euro mehr als bisher in Aussicht gestellt. Gruner + Jahr ist deutlich kleiner: Der Umsatz des Hamburger Zeitschriftenverlags lag 2020 bei rund 1,14 Milliarden Euro.

Bertelsmann-Chef Rabe sagte, durch die Zusammenführung könnten beide Seiten ihr Potenzial besser ausschöpfen. In crossmedialen Redaktionen sollen zum Beispiel exklusive Inhalte wie Dokumentationen entstehen. Das Ziel ist, größere Recherchen über mehrere Mediengattungen auszuspielen. Es werde voraussichtlich übergreifende Ressorts geben, aber die Identität der einzelnen Marken soll erhalten bleiben.

Bertelsmann hält an der börsennotierten RTL Group, die in mehreren Ländern tätig ist, die Mehrheit. Die Sendergruppe steuert im Bertelsmann-Konzernportfolio den vergleichsweise größten Umsatzanteil bei.

Erfolgsprodukt von RTL: das Ratespiel "Wer wird Millionär?"

"Schreibfiliale von RTL"?

Die Übernahme wird von Konkurrenzmedien in Deutschland mit einer gewissen Skepsis beobachtet. So mutmaßte das Handelsblatt unlängst, Gruner + Jahr werde nun womöglich zur "Schreibfiliale von RTL". Der Sender, "einst eine große Spaßfabrik mit kräftigen Zuwachsraten bei Umsatz und Gewinn", kämpfe seit Jahren gegen die großen Medientrends an.

Die Berliner Tageszeitung taz registrierte, "beim Stern herrscht seit vielen Monaten Untergangsstimmung". Dort war zum März das Politik- und Wirtschaftsressort aufgelöst worden. "Eine Maßnahme, die den Ruf des Sterns derart beschädigt, hätte niemand intern für möglich gehalten", so die taz. Mehrere Redakteure hätten daraufhin den Stern verlassen.

Dass die Stimmung bei Gruner + Jahr "zurzeit nicht so gut" sei, schrieb im Sommer auch die ZEIT. Im März hatte die damalige Chefin des Verlagshauses, Julia Jäkel, überraschend angekündigt, sie werde ihren Posten räumen. Die ZEIT stellte die Frage, ob "etwa die angedachte Zusammenlegung des Traditionsverlags mit der RTL Group" der Anlass dazu gewesen sei. "Effizienz kann auch dazu führen", so hieß es damals in dem Beitrag der ZEIT, "dass Zeitschriften zu Objekten werden und dabei ihren Charakter verlieren."

ar (dpa, afp, rtr - Archiv)