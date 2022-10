Legendäre Dinnerpartys und Pferderennen

Viele Dinnerpartys gab es an der Côte d'Azur, wo die Pariser Elite Anfang des 20. Jahrhunderts regelmäßig zusammenkam. Aber auch andere gesellschaftliche Ereignisse wie Golfturniere, Modenschauen oder Pferderennen lockten die Rothschilds und ihresgleichen an die französische Riviera. Dieses Video in der Ausstellung zeigt die Damen beim Pferderennen.