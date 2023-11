Rosalynn Carter ist tot

Im Alter von 96 Jahren ist die ehemalige First Lady der Vereinigten Staaten, Rosalynn Carter, gestorben. Die Ehefrau des früheren US-Präsidenten Jimmy Carter sei in ihrem Heimatort Plains im Bundesstaat Georgia "friedlich im Kreise der Familie" eingeschlafen, teilte die Stiftung Carter Center mit.

Der 99 Jahre alte Jimmy Carter würdigte seine Ehefrau, die ihm stets "weise Ratschläge" gegeben habe, mit bewegenden Worten: "Rosalynn war meine gleichberechtigte Partnerin in allem, was ich erreicht habe", erklärte der Friedensnobelpreisträger von 2002. "Solange Rosalynn auf der Welt war, wusste ich immer, dass mich jemand liebt und unterstützt." Der Demokrat war von 1977 bis 1981 US-Präsident - bis er vom Republikaner Ronald Reagan abgelöst wurde.

US-Präsident Joe Biden und seine Ehefrau Jill bezeichneten Rosalynn Carter als eine Frau, die "ihren eigenen Weg" ging und dabei eine ganze Nation und die Welt inspiriert habe. Ex-Präsident Bill Clinton und seine Ehefrau Hillary, einst US-Außenministerin, nannten sie eine "unerschütterliche Stimme für die Übersehenen und Unterrepräsentierten".

77 Jahre verheiratet

Rosalynn Carters Gesundheitszustand hatte sich in den vergangenen Monaten rapide verschlechtert. Im Mai war öffentlich geworden, dass sie an Demenz erkrankt war. Erst kürzlich hatte die Carter-Stiftung bekannt gegeben, die 96-Jährige werde palliativ zu Hause betreut. Auch Jimmy Carter befindet sich seit Mitte Februar in palliativer Betreuung im Kreise seiner Familie. Rosalynn und Jimmy Carter waren seit 1946 verheiratet, das Paar hat vier Kinder und elf Enkelkinder.

2021: Jimmy und Rosalynn Carter (sitzend) mit US-Präsident Joe Biden und First Lady Jill Biden Bild: Adam Schultz/AP/picture alliance

Während der Präsidentschaft ihres Ehemanns soll Rosalynn Carter erheblichen Einfluss auf die Politik in Washington gehabt haben. Als First Lady habe sie "an Kabinettssitzungen und wichtigen Besprechungen" teilgenommen, heißt es auf der Website des Weißen Hauses. Sie habe ihren Mann bei feierlichen Anlässen vertreten und als persönliche Abgesandte des Präsidenten in lateinamerikanischen Ländern gedient.

"Große Menschenfreundin"

Später setzte sich Rosalynn Carter gemeinsam mit ihrem Mann für Menschenrechte und Demokratie in der ganzen Welt ein. Außerdem engagierte sie sich besonders im Bereich mentale Gesundheit. Sie bemühte sich auch, die Stigmatisierung von Menschen mit psychischen Erkrankungen abzubauen. "Meine Mutter war nicht nur eine liebevolle Mutter und außergewöhnliche First Lady, sondern auch eine große Menschenfreundin", betonte ihr Sohn Chip Carter. 1999 erhielt sie die Freiheitsmedaille des Präsidenten, eine der höchsten zivilen Auszeichnungen der USA.

wa/as (dpa, afp)