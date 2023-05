Ron DeSantis will am Mittwoch Präsidentschaftsbewerbung verkünden

Der prominente US-Republikaner Ron DeSantis will seine erwartete Bewerbung für die Präsidentenwahl der Vereinigten Staaten von Amerika im kommenden Jahr an diesem Mittwoch beim Kurznachrichtendienst Twitter offiziell bekanntgeben und damit Ex-Präsident Donald Trump offen herausfordern. Sein Stab teilte mit, der Gouverneur von Florida werde dies auf Twitter Spaces in einem Interview mit Twitter-Chef Elon Musk tun, das um 18 Uhr (US-Ortszeit; Mitternacht MESZ) beginnen soll.

Musk bestätigte während einer Veranstaltung des "Wall Street Journal", er werde ein Interview mit DeSantis führen. "Er hat eine ziemliche Ankündigung zu machen", so Musk. Die Unterhaltung werde nicht geskriptet sein, sondern spontan erfolgen. Auf die Frage, wen er für die Wahl 2024 bevorzuge, sagte der Multi-Milliardär, er und die meisten US-Amerikaner wollten jemanden im Amt haben, der "einigermaßen normal" sei - offenbar eine Spitze gegen den früheren Präsidenten Donald Trump.

Bekommt bei den Republikanern nun ernsthafte Konkurrenz: Ex-Präsident Donald Trump

Aufstrebender Parteistar

Der 44 Jahre alte konservative Hardliner gilt als aufstrebender Star der Republikaner und größter parteiinterner Konkurrent von Trump, nachdem dieser vor Jahren noch eine Art Mentor für ihn war. Trump hatte bereits im November angekündigt, ins Rennen um die Präsidentschaftskandidatur für die Wahl 2024 einzusteigen. DeSantis ist seit Anfang 2019 Gouverneur des südlichen US-Bundesstaates Florida. Im November 2022 war er mit einem starken Wahlergebnis in dem Amt bestätigt worden - was auch seine Position stärkte mit Blick auf sein Streben nach Höherem. Nach seiner triumphalen Wiederwahl als Gouverneur konnte DeSantis Trump in einigen Umfragen überholen. Inzwischen ist er aber wieder zurückgefallen, der Abstand zum Rechtspopulisten beträgt im Schnitt mehr als 30 Prozentpunkte.

Für welche Politik steht Ron DeSantis? (22.05.2023)

Der erzkonservative Politiker fährt in Florida einen stramm rechten Kurs und stellt sich als Kämpfer gegen eine linke "woke"-Ideologie dar. DeSantis liegt mit dem Unterhaltungskonzern Walt Disney - einer der größten Arbeitgeber in Florida - wegen eines Streits im Zusammenhang mit den Rechten sexueller Minderheiten im Streit. Während der Pandemie wurde er zu einem der führenden Gegner einer Masken- und Impfpflicht. Zudem gilt in dem Bundesstaat ein fast völliges Abtreibungsverbot. Bevor der dreifache Vater DeSantis als Politiker Karriere machte, besuchte er die Elite-Unis Yale und Harvard, war bei der Navy - und im Irak im Einsatz. Vor seiner Wahl zum Gouverneur saß DeSantis mehrere Jahre als Abgeordneter im Repräsentantenhaus.

Wer kandidiert noch?

Die Republikaner werden ihren Kandidaten für die Präsidentschaftswahl vom November 2024 bei Vorwahlen bestimmen, die Anfang kommenden Jahres beginnen. Zu den Bewerbern zählen auch die frühere US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, der afroamerikanische Senator Tim Scott und der frühere Gouverneur des Südstaates Arkansas, Asa Hutchinson. Auch Trumps früherer Vizepräsident Mike Pence erwägt eine Kandidatur.

kle/mak (rtr, afp, dpa)